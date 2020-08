Y ahora Emilio Lozoya no acude a firmar de forma presencial, lo hace vía electrónica

CDMX.- A Emilio Lozoya ahora lo benefició la pandemia del Coronavirus, debido a que ya no tuvo que acudir a ninguna oficina de las autoridades para firmar y lo hizo vía electrónica.



Desde que llegó extraditado de España, México no ha pisado la cárcel, debido a que se le detectó anemia y desde entonces no se ha informado si ya se recuperó.

Pero este sábado ya abandonó el Hospital Ángeles del Pedregal, donde, según Reforma, tuvo un trato de huésped VIP. Tuvo a sus disposición un gastroenterólogo y al menos tres enfermos.

Presuntamente, Lozoya tuvo dos intervenciones quirúrgicas del esófago y tras 15 días internado, este sábado alrededor de las 12:30 horas se trasladó por su propia cuenta a un domicilio, del cual se mantiene en reserva.

Aunque debió acudir ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cuatelares (UMECA) a firmar la hoja de procesados de la Guardia Nacional, pudo evitar acudir físicamente, y lo hizo vía electrónica, presuntamente porque el trámite se hace así debido a la pandemia.

Regularmente, los procesados en el sistema de justicia tradicional y con libertad condicional, firman un libro de procesados en el juzgado de distrito que es responsable del juicio.

Pero, en el sistema oral el control lo lleva la UMECA, los procesados regularmente acuden a las oficinas ubicadas en Avenida Constituyentes, en CDMX.

Esta semana, Emilio Lozoya tuvo dos audiencias virtuales, las cuales se privilegió que no se transmitiera remotamente al público en general, y el Sistema de Justicia Penal decidió que solamente se informara vía WhatsApp a los periodistas algunos pasajes de las declaraciones del exdirector de Pemex.

En ambos juicios, sobre la planta chatarra Agronitrogenados y Odebrecht se le vinculó a proceso, pero consiguió como beneficio no ir a la cárcel y tener libertad condicional.

Los delitos por los que se le acusa a Lozoya son lavado, asociación delictuosa y cohecho.

Para que Lozoya pudiera regresar casa, el juez decidió como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, la prohibición de salir del país, la Ciudad de México y su área conurbada, además de la entrega de su pasaporte y su visa americana.

Y cada 1 y 15 de cada mes, como sucedió este sábado, Lozoya tendría que acudir a firmar su hoja de control, aunque hoy lo hizo de forma remota.

(Con información de Reforma)

