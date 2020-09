Y ahora la rifa de... ¡la playa! 

CDMX.- Ante la falta de compradores del terreno de un ex Gobernador de Sinaloa que se adquirió por funcionarios del Gobierno de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso rifarlo.

Estamos pensando, porque hemos intentado venderlo, porque ya tiene los permisos para el turismo pero no quieren comprarlo.

Si no lo vendemos, porque ni modo que le metamos más dinero. El propósito era venderlo para dedicar recursos a la presa de Santa María, que se requiere esa presa. Pero si no se puede, estamos pensando que como nos fue tan bien en la rifa del avión, rifarla para que la gente tenga su terreno. No estaría mal eso", expresó López Obrador en conferencia de prensa.