‘Ya estoy vacunado, confío en la ciencia’: mexicano voluntario en ensayos antiCovid

CDMX.- Sin mucho meditar, Gonzalo Fernández tomó la decisión de registrarse para ser voluntario a la fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 que realiza la empresa china CanSino en la Ciudad de México, puesto que confía en la ciencia y desea quitarse el temor de contagiar a sus padres.

El jueves recibió la dosis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Vengo de una familia de científicos, son químicos, tenemos mucha confianza en la ciencia y no nos da miedo, ya son vacunas que están probadas, lo que se está buscando es que se compruebe su efectividad, pero no que me van a salir cinco brazos o tres ojos”, comentó.