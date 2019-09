Ya hay registro de productos con marihuana… aunque serían ilegales

CDMX.- Empresas de productos con marihuana preparan el registro de sus marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)... aunque serían ilegales

El Instituto tiene al menos tres solicitudes de registro de marca pendientes de otorgar.

Se trata de Esenia & Device, que son aceites derivados de la cannabis; Clever Leaves, cuya descripción refiere plantas de cannabis vivas, y Flav, vaporizadores para uso médico.

Estas marcas se sumarían a otras cinco que el IMPI ya otorgó anteriormente, según el registro marcario.

Light Effect Aparel recibió 5 marcas relacionadas con cannabis: Canndescent, Canndescent Calm, Canndescent Cruise, Canndescent Create y Canndescent Stylus.

Hierbas de cannabis para fumar; cigarrillos y cigarrillos electrónicos con cannabis o sustancias relacionadas; cartuchos vendidos llenos de cannabis o sustancias relacionadas con cannabis para cigarrillos electrónicos”, describe cada una de las marcas.

Aunque el uso medicinal de la cannabis fue aprobado en la Ley de Salud, aún no hay un reglamento para la comercialización de productos.

Jean Yves Peñalosa, especialista en propiedad intelectual, dijo que al no haber regulación sobre marihuana se trata de un tema ilegal, por lo que no se deberían otorgar marcas aún, con base en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial que dice que no se otorgará patente o registro cuando sus contenidos contravengan cualquier disposición legal.

Piden participación

Activistas que impulsan la despenalización de la marihuana en México marcharon la semana pasada al Senado para exigir que se les permita participar en la redacción de las iniciativas de ley que proponen su regulación.

Según los activistas, las 14 iniciativas de ley que los legisladores pretenden dictaminar tienen errores que impiden avanzar hacia una gradual regulación del consumo responsable de la marihuana.

La iniciativa, consideraron, deberá incluir planes de prevención y reducción del daño, además de un protocolo científico de observación a jóvenes entre 18 y 21 años, y una ampliación para los usos médicos homeopáticos, así como medidas para erradicar el consumo en menores de edad.