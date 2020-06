'Yo ordené liberación de Ovidio Guzmán': revela Presidente Andrés Manuel López Obrador

Morelos.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confesó que él mismo fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del “El Chapo”, cuando fue detenido durante un operativo del Ejército en Culiacán, Sinaloa el pasado octubre.

Durante su conferencia de prensa la mañana de este viernes, en Morelos, AMLO habló sobre las relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense. Señaló que cuando se dio la detención del capo, habló con Donald Trump sobre el tema.

El pasado 17 de octubre del 2019, el Ejército mexicano realizó un fuerte operativo en Cualiacán, el cual se logró la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán. Los videos del momento de la detención se hicieron virales, pero pocos minutos después se desató el terror en la ciudad.

Hombres con armas largas y arsenal salieron a las calles y se enfrentaron a balazos con soldados, además robaron autos y luego los incendiaron en diferentes puntos de la ciudad.

El Presidente mexicano informó que tras la detención y el caos generado, habló con el mandatario estadounidense y luego tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán porque estaban en riesgo la vida de muchos civiles si no se detenía el operativo.

Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iba a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas en Culiacán, Sinaloa. Se tomó la decisión.

Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo.