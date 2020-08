‘Yo ya lo perdoné, él me robó la presidencia’: dice AMLO sobre Felipe Calderón

Acapulco, Guerrero.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que Felipe Calderón le robó la Presidencia de 2006, pero que a pesar de ello ya lo perdonó.

Durante su conferencia de prensa de la mañana de este viernes, el mandatario federal fue cuestionado sobre si tenía información extra sobre el llamado de la Fiscalía General de la República para que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto declaran tras señalamientos que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador refirió que ha habido confrontaciones entre él y Felipe Calderón, señaló que éste último está enojado con él y lo ha acusado de persecución política.

AMLO señaló que el enojo de Felipe Calderón se debe al juicio en contra de Genero García Luna, pero refirió que es Estados Unidos quien lo investiga, no su gobierno.

No es conmigo, es con el juez de EU que está investigando a García Luna, que era su secretario de Seguridad, ni modo que yo vaya a decirle al juez de EU ya no investigue, exonera a García Luna, yo no lo puedo hacer, eso no me corresponde. Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de NY pues entonces sí ya está exagerando", dijo.