eSports, opción de ocio preferida por millones de personas

Desde hace varias décadas el sector de los videojuegos está en auge. Tal es el punto de su afamada situación que se han convertido en la primera elección de la población para pasar sus ratos de asueto y desconexión, por delante incluso del cine y la televisión.

Con la llegada de innovaciones tecnológicas, estos videojuegos antiguos han ido transformándose en odas a la belleza, con una escenografía muy cuidada, una jugabilidad fuera de toda duda, y la inmensa posibilidad de enfrentarte a otros contendientes en tiempo real desde el salón de tu casa, debido a la potenciación de la conexión a internet en la mayoría de zonas del planeta. Tal es el punto en el que se encuentra el fanatismo por el mundo de los videojuegos que su utilización se ha convertido en un trabajo para muchas personas.

Los denominados eSports cada vez tienen más repercusión, llegando a retrasmitir por televisión partidas entre dos personas famosas, o realizar torneos que congreguen a millones de personas detrás de la pequeña pantalla, subiendo a los altares de ídolos a muchos jugadores.

Obras maestras de los Esports

La oferta a la que pueden acceder los miles de fans a los videojuegos en línea, gracias también a métodos de pago electrónicos seguros y rápidos, es múltiple y muy variada. Sin embargo, hay títulos que destacan por encima del resto debido a la fama que han adquirido, y a la repercusión que tiene seguir los pasos de los mejores ‘gamers’ del planeta en esos títulos.

El género shooter siempre ha sido uno de los que más reconocimiento ha consensuado. Counter Strike, Call of Duty o Fornite marcan la pauta en este género en los últimos tiempos, aunque cada uno tiene sus peculiaridades que les diferencia del resto. Sobre manera destacan Counter Strike y Call of Duty, juegos que han sabido sobreponerse al paso de los años, con muchas entregas y que cada versión mejoraba ostensiblemente a su predecesora. Desembocando en los Esports actuales: Counter-Strike: Global Offensive y Call of DutyWarzone.

Fornite es la obra más actual de las tres, pero que ha sido, una auténtica revolución en el mercado. Millones de personas juegan a diario entre sí por vencer a su oponente en escenarios creados a medida que avanza el juego, y con la peculiaridad de los bailes del personaje elegido, lo que permite ser el coctel ideal de un juego que se ha convertido en una referencia a nivel mundial.

El ámbito deportivo tampoco se queda de lado en los eSports. FIFA 20 marca el ritmo de este género, creando torneos entre muchos millones de personas a nivel global día a día. Este juego de futbol se ha convertido en una religión, y su modo Ultimate Team marca la pauta para que muchos ‘gamers’ intenten crear su equipo ideal para reinar en todas las divisiones del videojuego de balompié de referencia.

Los eSports han cambiado el mundo del entretenimiento. Cada vez son más los adeptos que se suman a esta tendencia, encontrando muchas personas horas de diversión frente a otras personas del mundo, desde el sofá de su casa.