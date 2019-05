*** AMLO EN GUANAJUATO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, estará hoy en San Luis de la Paz para informar avances en programas sociales. El domingo visita la refinería de Salamanca.

***HUGO DE REY MAGO

El ex alcalde perredista de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, apareció ayer en un video de Facebook en la entrega de juguetes acompañando a la diputada local, su nuera Angélica Paola Yáñez.

*MOTIVADOR

A la transmisión del video le agrega el siguiente texto: “El éxito de la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has superado en el camino”. Y otra frase más dice: “Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas”.

*OJO DEL HURACÁN

Hugo enfrenta una investigación de la Fiscalía General luego de la filtración del audio de una llamada telefónica en la que habla de poder, dinero y política con un presunto integrante de un cártel. Además de los resultados de una reciente auditoría que arrojaron denuncias de irregularidades por 11 millones de pesos.

***MESA ‘MOCHA’

Mal mensaje el que manda la diputada local panista, presidenta de la Comisión de Justicia, la leonesa Laura Cristina Márquez Alcalá, al no convocar -todavía- al Poder Judicial ni a la Fiscalía General del Estado, a las mesas de trabajo para analizar la iniciativa enviada por el Gobernador para reformar el Código Penal del Estado a fin de contemplar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

*DELITO CLAVE

Con la tipificación de ese delito se daría el primer paso para crear la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Fiscalía General con la que pretenden combatir las finanzas del crimen. Hasta ahora la chamba la han hecho los asesores de los grupos parlamentarios, y a los otros se les envió la iniciativa para pedir su opinión, pero no está de más convocarlos a la misma mesa en un tema taaan importante.

***ASPIRANTES IACIP

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya tiene sobre su escritorio la lista de los aspirantes a ocupar la vacante de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Se trata de siete hombres y una mujer, de entre los cuales elegirá a la terna que debe enviar para que el Congreso elija.

*NOMBRES

Los aspirantes son: Francisco José García, Juan José Sierra, Nora Ruth Chávez, José Luis Palacios, Diego Enrique Ramírez, Rodrigo Sierra, Juan Gilberto Ornelas y Hugo Arturo Morales. Hoy los dos comisionados son mujeres, por lo que el nombrado será hombre, en aras de la paridad de género.

*ATRACTIVO INGRESO

El IACIP nunca ha contado con los tres Comisionados que dice la Ley de Transparencia desde 2016. Se trata de funcionarios públicos de tiempo completo con un ingreso bruto mensual de 97 mil 517 pesos. Hoy la presidenta es Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña y la otra comisionada es Angela Lorena Vela.

***SUPLENTE, RELEVO

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el pasado jueves rindió protesta como diputado federal leonés por el PAN, Elhier Cinta Rodríguez, en sustitución del político azul y empresario transportista, Juan Carlos Muñoz Márquez, quien pidió licencia “por motivos personales” sin precisar cuáles.

*EL PERFIL

Elhier tiene una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una Maestría en Comunicación Social y Política. Tiene experiencia como asesor de Juan Carlos Muñoz como diputado local y su último encargo fue Secretario Técnico de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de 2018 a la fecha.