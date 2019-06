*** CONTRALORA FISCALÍA

Por unanimidad el Congreso aprobó a Consepción (sic) Díaz Macías como primera titular del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General.

*** JOVEN ABOGADA

Es una abogada y maestra en Fiscal de 39 años. Su última responsabilidad fue durante tres meses y medio como encargada de Auditoría Jurídica en la Contraloría Interna del Sapal. Y antes ocupó cargos dentro de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato.

*** RENDIR CUENTAS

La carrera estaba pareja con Juan Manuel López, funcionario del Congreso. Al final la balanza se inclinó con el ánimo de que no le tiemble la mano para que en la Fiscalía se rindan cuentas.

***ESTRENO JUDICIAL

El excoordinador de asesores del PAN en el Congreso Local, Jorge Jiménez Lona, regresó ayer a su casa para tomar protesta como Consejero del Poder Judicial de Guanajuato, y ya tuvo su primera reunión en la nueva responsabilidad que es ahora la de cuidar la administración y la disciplina del PJ.

*MORENA VS. CCEL

El análisis de la iniciativa para crear la figura de “Administrador de Servicios” (basada en el modelo de City Manager en otras ciudades) trae del chongo a la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos.

*DIMES Y DIRETES

La primera lanzó el primer dardo de que ni el CCEL tenía clara la razón de ser de esa nueva figura y les llamó ‘paleros’ del gobierno. El capitán empresarial le respondió que le parecía increíble que se les critique por hacer propuestas, la invitó a prepararse, llevar propuestas y no a destruir las que existen.

*NO AL ADMINISTRADOR

Pero los dimes y diretes no pararon ahí. La Regidora les respondió ayer que, contrario a lo que él dijo, su candidato a la alcaldía, Ernesto Oviedo, no fue a esa presentación ni firmó el documento de “Propuestas por Guanajuato 2018” que en campaña presentó el CCEL y 70 organismos civiles, mismo que incluía el planteamiento del City Manager como un brazo operativo del Presidente Municipal.

*QUE NO FUE

Y en eso tiene razón, al evento del 13 de junio 2018 convocado por OCL, CCEL y la Coparmex León, el candidato de Morena no asistió, sí lo hicieron los otros seis, incluido el hoy alcalde Héctor López. Otro acto fue el 18 de abril pero únicamente con candidatos a la Gubernatura, y ahí sí fueron todos.

*A TRABAJAR...

Y al comentario de que no hizo ninguna aportación durante la mesa de trabajo comentó que la misma fue diseñada para escuchar las propuestas del Consejo Coordinador y del Observatorio Ciudadano. Y ya aquí le paramos a esta grilla que no le interesa al ciudadano, de lo que se trata es que todos aporten en las mesas sus argumentos a favor y en contra y lo revisen con toda seriedad, si no es mucho pedir.

*DOS POSTURAS

Lo que se concluye de todo esto es que hay posturas encontradas entre quienes creen que eso sería más burocracia innecesaria y los que demanda tener un profesional técnico para la gestión operativa diaria.

***FERIA DE RUMORES

Pues se fue abril, mayo y casi junio, y es hora que no se da la renovación del Patronato de la Feria, como marca el reglamento. En el radiopasillo se dice que la llegada del transportista y diputado con licencia por el PAN, Juan Carlos Muñoz, no está tan cantada como se creía. Se dice que el alcalde Héctor López también piensa que el regidor Chava Sánchez puede entrarle al quite. Ya veremos pues.

***ANTARES VS. WERA

A nombre del PAN la leonesa Alejandra Reynoso fijó la postura en contra de la desaparición del INADEM y lo calificó de “incongruencia” con el T-MEC que establece el apoyo a los emprendedores. La senadora leonesa por Morena, Antares Vázquez, se puso brava y respondió en Tribuna que la oposición defiende con hipocresía y mentiras y que su lucha es por preservar las estructuras de poder.