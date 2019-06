*** INSOSTENIBLE

La permanencia del secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez, era insostenible. No fue la violencia ni la inseguridad, sino el desorden interno y el amiguismo, el que orilló al adiós.

*** LA GOTA DEL VASO

La ‘gota que derramó el vaso’ fue un escolta asesinado, que cuidaba a la esposa del director de Planeación y Administración, Mario Martínez, quien ya hacía maletas despedido por el engaño de firmar como ‘licenciado’ cuando sólo tiene la preparatoria, perfil no apto para esa responsabilidad.

*** ESCOLTAS Y LA LEY

La legislación local garantiza protección al Alcalde y responsables de la Seguridad, y, si hubiera más casos, tiene que ser por un acuerdo de Ayuntamiento. Pero no para un director de área y su esposa.

***LA ADVERTENCIA

A Héctor López ya le habían ‘llenado el buche de piedritas’ con los escándalos, uno tras otro en lo reciente, en la Secretaría de Seguridad Pública. En sus planes no estaba la salida de ayer de Ramírez Saldaña, pero ya no aguantó más. El viernes pasado lo declaró clarito: no iba a solapar irregularidades.

*EL COMPADRE

Y no era para menos, la revelación del director general de Planeación y Administración de la SSP, Mario Martínez Razo, de que firmaba como ‘licenciado’ con únicamente la preparatoria, sí caló hondo. Se trataba ni más ni menos que del compadre de Luis Enrique, es decir, una irregularidad por todos lados al designar por amiguismo a un funcionario sin el perfil de un puesto clave en la dependencia.

*DE LA VISTA GORDA

Luego de eso, a Mario le pidieron dejar el cargo, lo cual supuestamente hará el próximo viernes 21. Pero su esposa apareció en Irapuato con un escolta de la Secretaría de Seguridad, que resulta ingenuo pensar que el Secretario no estuviera enterado de la protección para su subordinado y compadre.

*LUPA A SECRETARÍA

Pero el Ayuntamiento tendrá que poner lupa a la estructura que deja Luis Enrique, revisar si los que están cumplen con los perfiles de puesto. Por ejemplo, se dice que Martínez Razo nombró como Subdirector de su misma área de Planeación y Administración a su primo Alejandro Razo Cerezo.

*Y A LOS ESCOLTAS

Otro tema es el de los escoltas, quienes además del Alcalde, Secretario de Seguridad y el Director General de la Policía Preventiva, tienen elementos y unidades asignadas, y con qué justificación. La regidora del Verde, Fernanda Rentería, solicitó ayer en la mañana en una sesión de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, esa relación, que dijeron darán en la siguiente reunión.

*CASO LEILANI

Antes fue la exhibida a la directora general de la Academia Metropolitana, Leilani Tortolero, por tener un año y cuatro meses en el cargo y no acreditar nunca las pruebas de confianza. Y, lo más grave, asegurar en solicitudes de información pública que no tenían todavía la respuesta, cuando ya la sabían. Al final, Leilani se fue (por otra oportunidad dijeron) pero el Secretario debía aclarar aún el enredo.

*NI LO PENSABA

Ayer por la mañana, el Secretario, junto con otros funcionarios municipales, se reunieron con el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León, que comanda el doctor Sergio Hernández. Nadie (ni él) sospecha venía esa renuncia, expuso avances del plan de seguridad y estadísticas delictivas.

*VIOLENCIA, NO FACTOR

Si bien había una tendencia de alarma en los homicidios dolosos en León, con 52 víctimas en mayo, eso no fue factor determinante en la decisión de su salida. En el tema operativo Héctor confiaba en el Secretario para empujar el modelo de Seguridad Pública, que daba pasos con acciones como: Centros de Atención a Víctimas, Justicia Cívica, el nuevo modelo de Patrullaje Estratégico.

***PAN VS. BLOQUE

Diego Sinhue no quería pero al final se subió al ring con el bloque opositor PRI-Verde-Morena. También lo hizo la diputada local del PAN, Libia García: “Que vergüenza que se utilice la seguridad como un pretexto para justificar una ‘alianza’ que disfraza aspiraciones políticas, bloque sin propósito ni propuestas”, expresó en redes. Lo acompañó de una foto Diego-AMLO y el trabajo en coordinación.