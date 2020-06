Junta de las cinco

A las cinco de la tarde nos reunimos por teleconferencia de Google “hangouts” para definir la información que imprimiremos al día siguiente. Un ejercicio de jerarquía. ¿Qué es lo importante? Buscamos plasmar en el papel un paisaje de lo más importante del día anterior en la región y el país. Ayer nos sentimos abrumados.

-El Covid crece en Guanajuato con 122 infectados y 27 fallecimientos. -Nuestros editores comentan el uso más frecuente de granadas como arma de ataque de los grupos del crimen organizado, sobre todo en Celaya e Irapuato.

-Vemos que la mitad de los usuarios del transporte público no usan cubrebocas en Celaya pero en Irapuato el 90 por ciento lo lleva.

-Los hospitales ocupan más camas. Un compañero aporta información: en Estados Unidos hay datos de que el pico de la pandemia para Guanajuato llegará el 15 de julio. Sacamos números con la progresión geométrica: si no baja la tasa de contagio podríamos tener entre 100 y 200 fallecimientos diarios dentro de 35 días. El Covid podría igualar la trágica marcha de los asesinatos dolosos con unas 4 mil víctimas este año. Rogamos que no suceda.

-Los datos de la caída en la producción industrial y en particular la construcción son aterradores. Cientos de miles de albañiles, ayudantes y maestros de obra no tienen empleo y no reciben ayuda directa del gobierno. Su trabajo es eventual. Viven al día.

-¿Cómo pueden quedarse en casa si no tienen un ingreso o a qué salen si no hay oferta de empleo? Lo sabemos, el gobierno que protegería a los pobres los ha abandonado a su suerte. En ningún país se recortan gastos y regatean apoyos como en México. Un rostro desconocido de un gobierno que puede pasar de “transformador” a genocida por omisión.

-En Morena, el partido que iba a terminar con la corrupción, comienza la disputa por el poder. Acusan a Yeydckol Polevnsky, su ex presidenta, del desvío de cientos de millones de pesos. Ella grita: “fuego amigo”.

-Llega información de que muchos de los enfermos tienen su primer contacto con doctores de farmacias. Los más pobres no tienen a dónde más acudir y pagan 20 pesos por consulta con el riesgo para los médicos que los atienden.

-Vemos el esfuerzo del Estado por conseguir pruebas y la inversión que harán en forma tripartita con municipios y la iniciativa privada. Asustada, la población pide pruebas y más pruebas para sus familiares, para quienes están en la fábrica o venden en la calle, para aquellos que tuvieron un contacto con alguien que “dio positivo”.

-Diego Sinhue prevé y anticipa la llegada de la vacuna, fuente de vida y tranquilidad. Aparta una bolsa de mil millones para comprar vacunas. Aún no sabemos cuándo estarán listas las primeras pero hace bien en prevenir. Comentamos: ese segundo paso de inversión puede esperar ante la urgencia de apoyos directos a los desempleados.

-Al final charlamos un poco y buscamos alguna buena noticia por ahí para equilibrar el reporte de guerra de la pandemia, el registro de guerra de la criminalidad y sus víctimas.

-Quisiéramos tener una idea clara de la vorágine mientras llega el reporte de las 7 p.m. de López-Gatell. Esperamos la información de Reforma y sus exclusivas que pueden cambiar toda la portada.

-Hacemos bromas para sobrellevar la junta y mantenemos una camaradería sincera ante el mundo que se nos viene encima. Otro día de trabajo detrás de una pantalla en casa.