Javier Pérez Salazar, auditor de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ASEG), (último a la derecha), hace alrededor de un mes se lesionó un pie y desde entonces anda en muletas. Caray, y parece que ahora trabaja más que antes del accidente. Ya hizo 30 visitas a presidencias municipales. / Foto: Congreso del Estado

*** MUJER AL RELEVO

Para que nadie diga que las mujeres no son bien vistas en el gobierno de Diego, he aquí la muestra del respeto que le merecen.

* LIBIA

Luis Ernesto Ayala Torres dejó la Secretaría de Gobierno el 5 de marzo de 2021 para candidatearse para diputado local. Su vacante fue cubierta por una mujer, primera en la historia de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

* SIN CHAMBA

Los exdiputados locales Jesús Oviedo Herrera y Paulo Bañuelos Rosales se quedaron desempleados pocas semanas.

* DE SORPRESA

Diego le tenía reservada una sorpresota a Jesús Oviedo, ni más ni menos que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

* TRAMPOLÍN

Por tradición, al menos los últimos dos sexenios, el titular de Desarrollo Social brinca a la gubernatura. Así pasó con Miguel Márquez y con el propio Diego Sinhue.

* CONSOLACIÓN

A Paulo Bañuelos lo llamó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en donde se ha limitado a gestionar fertilizantes para los campesinos y uno que otro tractor.

* AFORTUNADO

En cambio, Jesús Oviedo empieza a transformarse. Sube al escenario muy al estilo Gobernador; habla más fuerte e intenta entonar como político… ¿será que comienza a calentar motores?

***VENDEN ÁREA DE DONACIÓN

Sorpresa se llevaron los locatarios de la Central de Abastos al darse cuenta que en una área de donación iban a construir una tienda, competitiva, justo en uno de los accesos.

*SIN RESPUESTA

Se enteraron de que la Inmobiliaria que les vendió los locales, también trató un terreno de 400 metros que estaba destinado como área de donación, por lo que solicitaron información a las autoridades municipales, pero a la fecha no tienen respuesta.

*A LA BRAVA

Ante el silencio, se unieron para rescatar este terreno que siempre pensaron que era una área verde. Lo que hicieron fue invadir el terreno con tractocamiones, remolques y todo lo que pudieron. Así está ahorita.

*DE PALABRA

El propietario del terreno, que es la misma inmobiliaria que les vendió, se asustó y les prometió que daría marcha atrás y les respetaría el área verde, pero solo de palabra, no les ha dado la escrituración, así que no se confían.

*IRREGULARES

Por cierto, los comerciantes de la Central de Abastos y clientes, están preocupados por la proliferación de maquinitas tragamonedas y la apatía de las autoridades federales para actuar. La Fiscalía General de la República hace como que no sabe nada y no ve nada, y el municipio se lava las manos diciendo que no es tema suyo.

***NOMBRAMIENTO

Enrique De Haro Maldonado, director de SAPAL, tomó protesta como Presidente del Consejo Directivo de la Sección Regional de la Asociación Mexicana de Hidráulica en el estado de Guanajuato 2022 – 2024.

***MÁS CICLOVÍAS

El director de Obra Pública de León, Israel Martínez Martínez, aseguró que este mes se darán las licitaciones para la construcción de nuevas ciclovías, la primera que ya fue publicada fue la del Balcones de la Joya que se construirá de la calle Cloto a Aretillo, en total 2.8 kilómetros.

*SEGUNDO SEMESTRE

La meta de la actual administración municipal es la construcción 112 kilómetros adicionales a los que ya existen actualmente, por ahora la del bulevar Balcones de la Joya, y se espera el fallo para el 9 de junio, cuando habrá más licitaciones y las obras se llevarán a cabo en el segundo semestre de este año.