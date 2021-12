Navidad, culto pagano solar

El mundo cristiano celebra cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesús de Nazareth, la Navidad. Sin embargo, en ningún texto canónico o apócrifo de la vida o los dichos de Jesús se da un solo dato sobre el día y mes de su nacimiento. Son estimaciones muy posteriores las que se hacen al respecto.

El evento sin discusión es que el 25 de diciembre corresponde a la fecha del nacimiento de Herodes, Nerón, el emperador romano, y del dios Mitra, el Sol Invicto, la Luz Nueva que resucita para derrotar a las tinieblas. Fue adorado y reverenciado por una parte considerable del ejército romano, incluido el emperador Constantino.

En sus conquistas del Medio Oriente, los soldados romanos habían conocido el culto del dios Mitra, lo adoptaron y lo llevaron a Roma, de modo que la celebración de su nacimiento era una festividad muy destacada. Mitra fue divinidad indo-irania vigente desde unos mil años antes de Cristo, también nacido de una virgen, adorado por pastores al nacer, visitado en la cueva en que nació por sacerdotes persas llamados Magos, había arrojado al Mal del cielo y su función era cargar con los pecados y las iniquidades de la humanidad. Así mismo, muere y resucita cada 25 de diciembre.

Para todos los pueblos antiguos, el día del año en que el sol llega al punto más bajo sobre el horizonte, era un día de lamentos por la muerte del astro, pero se inundaban de felicidad al día siguiente en que nacía de nuevo venciendo su letargo invernal y anunciando la próxima primavera. Al Sol Invicto, representación de Mitra y estandarte de Constantino, se le reconocía el poder de renacer siempre victorioso de las tinieblas en las que se sumerge y muere a diario, después de incendiar el mar en las costas de Finisterre, el fin de la tierra lindante con el Mar Tenebroso.

Prácticamente, todos los cultos patriarcales orientales son cultos solares y la historia de sus dioses nos muestra que todos corren una suerte similar. De esta manera, Osiris nace como un dios libertador para remediar las penas de los humanos; Baco carga con las culpas de éstos; una advocación de Baco es muerto en primavera y resucita a los tres días. Lo mismo ocurre con Adonis, Dionisos, Atis y otros dioses más. Todos padecen una condena a muerte, se los llora y regresan a la vida; de manera semejante a la muerte simbólica de la Naturaleza y su renacimiento en primavera.

Esta relación con la primavera se ve reforzada con el ritual del huevo de Pascua, símbolo como pocos del florecimiento primaveral en prácticamente todas las culturas del mundo desde la época neolítica. Para los pueblos escandinavos, esos huevos coloridos recibían el nombre de “huevos de Ostara”, la diosa de la primavera. El huevo es símbolo de la formación y nacimiento del Cosmos. El Huevo Cósmico es la partícula que estalla con el Big Bang.

¿Por qué el nacimiento de Jesús y Mitra está acompañado de pastores? Porque era justamente la gente de campo la que celebraba el regreso de los meses fértiles y de reproducción con mayor gozo, pues era el tiempo de la prodigalidad de la Naturaleza. Esa relación de la muerte y el renacimiento del dios, que muere en invierno y renace en primavera, sería razón suficiente para que el arcángel Gabriel diera a los pastores la buena nueva del nacimiento de Jesús y de Mitra, del renacimiento del sol, que es la promesa de una nueva primavera.

No se sabe qué día nació Jesús. Fue resuelto de manera arbitraria el asunto del día y mes del nacimiento de Jesús, falta definir el año. Quirino llegó a Judea como legado imperial y realizó en el 6 o 7 d.C. un censo de los habitantes y de sus propiedades con fines fiscales. Por lo tanto, puede afirmarse que el censo de Quirino no pudo tener lugar en tiempo de Herodes, porque éste muere 4 años antes de Cristo. Pero no faltan rectificaciones tardías, y San Ireneo fue informado por varias personas que conocieron a los apóstoles que Cristo enseñaba cuando tenía más de cincuenta años...

La Saturnalia, por supuesto, celebraba a Saturno, el dios del fuego, era también el dios de la agricultura (la siembra) porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. También era adorado en este festival de invierno para que regresara y diera nuevamente calor a la tierra para que la siembra de primavera pudiera ocurrir. Todos los estratos sociales, griegos y romanos se dedicaban al festejo y regocijo, regalos eran intercambiados entre los amigos, y las multitudes llenaban las calles, gritando “¡Ha llegado la Saturnalia!”.

Una ofrenda era hecha debajo de un árbol de hoja perenne decorado, de acuerdo con el poeta pagano, Virgilio. Figurillas y máscaras eran colgados en los árboles, al igual como se hace con las decoraciones navideñas actualmente. ¿No suena todo esto familiar? ¿Regalos, cantar en las calles, árboles de hoja perenne, decoraciones, ofrendas bajo el árbol, festejos y banquetes?

Mientras tanto, festejemos la Navidad, sumándonos a los cultos milenarios de la humanidad, y así sentirnos unidos a la larga cadena de la tradición…

¡¡¡Feliz Navidad y hasta el próximo año!!!

