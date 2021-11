Quién sabe cuál de estos tres sea el misterio más morboso del momento: ¿por qué el descontón presidencial contra Arturo Herrera?, ¿quién será la nueva propuesta para encabezar el Banco de México? y ¿dónde diablos está Rogelio Ramírez de la O?

Tal vez al propio ex funcionario le desconcertó saber -hace una semana, según dijo- que el Presidente le quitó la nominación para gobernador del Banxico. ¿Será que le perdió la confianza o será, como dicen por ahí, que quiere mandarlo por la gubernatura de Hidalgo?

El brusco retiro de Herrera provocó incertidumbre y nerviosismo en mercados y círculos financieros. Dentro de todas las locuras económicas de la 4T, su nominación había sido bastante tranquilizadora. Y mientras surgen nombres y más nombres, casuaaalmente el dólar llegó hasta 21.30 pesos.

En medio de este desconcierto, destaca la ausencia del secretario de Hacienda. Lo de Ramírez de la O ya no es un bajo perfil, sino un problema de invisibilidad. El bono de confianza con el que llegó al gobierno, está muy devaluado. Pero, bueno, que no cunda el pánico: el Presidente sabe lo que hace. ¿O no?

***

La ejecución de un empresario en Nuevo León está provocando una carambola política y fiscal... ¡en Tamaulipas! Y es que el fallecido Sergio Carmona Angulo tenía vínculos con el contrabando de gasolina y con el financiamiento ilegal a candidatos de Morena.

Fue acusado de "huachicoleo fiscal", que es importar de EU pipas de diesel y gasolina haciéndolas pasar como desechos de aceite. Junto con su hermano Julio César, Carmona Angulo estaba metido en ese tráfico ilegal de combustibles.

A la par financió las campañas legislativas y municipales de varios candidatos morenistas en Tamaulipas. De ahí que urge aclarar no sólo el homicidio, sino también las líneas que unen al crimen organizado con el poder político.

***

Hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador su osadía: ningún Presidente democrático se había atrevido a emitir en México un decretazo como el del tabasqueño. Si Felipe Calderón lo hubiera hecho, nunca se hubiera conocido, por ejemplo, el despilfarro en la Estela de Luz. Si Enrique Peña hubiera clasificado como seguridad nacional sus obras, no se sabría el excesivo costo que ha tenido el tren a Toluca, por mencionar sólo un expediente de ese sexenio.

Es curioso: tanto ha criticado la partida secreta de Carlos Salinas, y ahora con su decretazo AMLO ya tiene la suya. Aquella era una partida secreta neoliberal y ésta es una partida secreta nacionalista. Hay quienes dicen que el nuevo nombre del Presidente es Andrés Manuel López Francisco... AMLopaco para los cuates.

