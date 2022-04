SINTTIA y GM

Negociación

Ánimo que ya es lunes y para varios de quienes amablemente nos leen, seguramente inician días de un merecido descanso, así que enhorabuena.

Entremos en materia; el jueves pasado y luego de por lo menos un par de intentos por reunirse y que no se concretaron; los directivos de General Motors Silao y la gente de SINTTIA al frente de Alejandra Morales Reynoso lograron acordar agendas para negociar cada uno de los puntos del contrato colectivo laboral que buscan sean cumplidos en beneficio del personal.

Parecía que esta vez el desenlace sería otro, sin embargo luego de apenas un día de negociación, al segundo día -viernes 8 de abril- la armadora GM México compartió un comunicado donde hizo saber que la gente de SINTTIA no se había presentado a la negociación.

Su información explicaba lo siguiente: “General Motors de México reinició las negociaciones del contrato colectivo de trabajo el jueves 7 de abril, después de un receso de 3 días solicitado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), situación que fue comunicada previamente a los empleados del Complejo ubicado en Silao”.

Destacaba que la compañía y los representantes del sindicato lograron avances significativos en el clausulado del Contrato, con el objetivo de alcanzar un acuerdo colectivo para los trabajadores y trabajadoras sindicalizados y que al segundo día de negociaciones no se habían presentado los representantes de SINTTIA.

Y reafirmaban “su voluntad por mantener una total apertura y diálogo en esta negociación para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes a la brevedad”.

Al preguntarle a Alejandra Morales Reynoso cuál había sido la causa por la que no se habían presentado: me contestó que la armadora tiene pendiente resolverles sus peticiones relacionadas con la cláusula económica que es una de las dos partes en las que se dividen sus propuestas, la segunda es la que tiene que ver con menesteres administrativos.

Detalles

Se preguntará cuáles son las solicitudes en materia económica la respuesta es mejora en sueldos y bonos de puntualidad, asistencia y productividad.

Morales Reynoso me comentó que por estrategia de las negociaciones no podía mencionar los detalles de las cifras, pero lo que sí me dijo es que todas las cantidades son acorde a los números globales que genera la armadora que más fabrica unidades en Guanajuato, que más exporta y una de las que más valor tienen sus unidades.

Le pregunté si era el doble de sueldo lo que pedían y su contestación fue negativa, dijo que simplemente es una cantidad acorde a una planta que además de los puntos mencionados anteriormente, se debe considerar también que llevan bastante tiempo sin una mejora salarial.

Para tener más claridad en el tema pedí que me diera un ejemplo.

“Una persona a GM entra ganando un promedio de 180 pesos diarios y luego de 4 años percibe no más de 468 pesos como tope salarial”, y bajo ese ejemplo usted tendrá una mejor opinión.

Qué sigue

Respecto a los asuntos administrativos son varios los que buscan que se les aprueben, entre ellos considerar el ajuste de 12 horas, 4 días a la semana, porque para ellos es un tiempo extenuante, sumando los tiempos de traslado.

“Por la carga de trabajo varios empleados han tenido problemas de salud y han existido accidentes”, me compartió.

Otros apoyos más que piden, es que les de injerencia para conocer la causa de despidos y que sean avisados de cambios en las líneas de producción para contar con las personas y herramientas necesarias.

Al parecer no será hasta el 19 de abril que nuevamente se sienten a reanudar las negociaciones.