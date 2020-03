Sumas y restas

Las mujeres ganaron el debate y la calle; perdieron el Presidente y la 4T. ¿Se reunirán el Presidente y su gabinete con los colectivos feministas, para consensuar políticas públicas adecuadas para la magnitud de la emergencia?

Cuando prendió la iniciativa de marcha y paro, el Presidente la descalificó como una conjura conservadora en su contra. Hubo voces de la 4T apoyándola, pero el grueso secundó las tesis del líder. Anunciaron un movimiento en contra que -para distinguirse- portaría pañuelos blancos.

La hostilidad contra las feministas incrementó su legitimidad y cohesión y empezaron a recibir oleadas sucesivas de reconocimiento y respaldo.

En los días previos a la marcha se observaron cambios en las reacciones de la 4T. Se olvidaron de las prendas blancas y los comentaristas afines optaron por hacer el vacío a la efervescencia y escribieron sobre otros asuntos y el Presidente bajó decibeles a sus descalificaciones.

Tres días antes de la marcha, las mujeres del gabinete convocaron a una rueda de prensa. La presidió Olga Sánchez Cordero y se dedicaron a realzar la paridad de género en el gabinete y a enumerar lo que hicieron y harán a favor de las mujeres.

En la versión estenográfica del evento, se advierte la determinación con la cual evitaron criticar a las feministas y al Presidente.

Una periodista le preguntó a la secretaria de Gobernación si ratificaba su dicho sobre las “falsas feministas subiéndose a la ola del movimiento”. Respondió ratificándolo. Le pidieron “nombres” y reaccionó con un enfático

no, no, no, aquí no hay nombres”.