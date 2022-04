TE PIDO UN TAXI

Finalmente se aprobó la reforma que envió el gobernador Diego Sinhue desde octubre al Congreso para liberar el servicio de taxi privado a la regulación de la oferta-demanda y no a restricciones legales que los tribunales dictan son ilegales.

VERDES, TEMOR

Como era de esperarse la medida no dejó contentos a agrupaciones de taxis tradicionales, muchas de ellas cercanas al partido azul en el poder. Consideran que el problema de sobreoferta se acentuará y las ganancias de todos serán menores.

CONSUMIDOR, PRIMERO

El Estado asegura que se terminará con la simulación y habrá más orden, que los taxis privados no registrados no podrán circular y los operativos se endurecerán. Es una chamba de la secretaria Libia García. Al final lo que importa es el consumidor.



……..

LAS RESOLUCIONES

El dejar libre de toda culpa al extesorero de León, Enrique Sosa Campos, del despojo de una fracción de un kínder; así como la sanción de 20 días de suspensión de un cargo público sin goce de sueldo para el exdirector de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, por el descuento predial al Club Campestre, generan polémica.

LEGAL SÍ, ¿MORAL?

El síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien denunció ambos casos ante la Contraloría Municipal apenas asumió el encargo, es directo en su editorial de hoy en este diario, puede ser legal, pero no es moral, cita.

EL TRIBUNAL

En el caso del terreno del kínder hay que recordar que la Contraloría presumió que había una falta grave del exTesorero y por eso debió enviar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, donde resolvieron que no hay falta, bajo el argumento de que el Ayuntamiento avaló disponer de esa fracción.

LA IMPUGNACIÓN

Pero el asunto no termina ahí, y Sánchez Castellanos, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, adelantó que pedirá a la Contraloría impugnar el fallo. La contralora municipal, Viridiana Márquez, nos dijo ayer que están revisando si hacerlo o no, tal vez no conocía todavía lo que piensa el Síndico.

EL SUSPENDIDO

En el caso de la suspensión de 20 días de Rodolfo Ponce, al considerarla una falta no grave, la sanción fue resulta por la Contraloría Municipal, así que la posibilidad de apelar ante la propia Contraloría o ante el Tribunal de Justicia Administrativa es del sancionado, quien está en plazo de hacerlo y todavía no presenta el recurso.

EN SU CHAMBA

Ponce Ávila fue nombrado directamente por el gobernador Diego Sinhue a inicios de marzo (con el procedimiento de sanción en curso) como Subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria en la SDAyR del Gobierno Estatal. La dependencia confirmó ayer que no ha sido notificada para la aplicación de sanción.

APELACIÓN, VEREMOS

Y no lo ha sido precisamente porque la Contraloría está esperando a que corra el plazo que tiene el hoy funcionario estatal para impugnar, si lo hace, habrá que esperar hasta que la sanción quede firme para notificar su aplicación. Y, en caso de que no se impugne, ahora sí el Municipio avisará para que se cumpla su resolución.

…….

NEGOCIACIÓN TRICOLOR

La diputada priísta Ruth Tiscareño Agoitia se anotó ayer un gol legislativo. Tuvo que negociar con varios panistas alrededor de media hora, poco antes de iniciar la sesión, y aun cuando ésta ya había arrancado, para convencerlos de que no se mandara al archivo una propuesta suya.

ESCUELAS SINIESTRADAS

La propuesta que ella había presentado el 20 de diciembre era para exhortar a Enrique Hernández Meza, titular de la SEG; a Tarsicio Rodríguez, titular la SICOM y los 46 municipios, a que realicen un estudio del estado en el que se encuentran las escuelas públicas; y una vez identificado, implementen un plan de rehabilitación.

NO PROCEDE

El dictamen, programado para tratarse ayer en la sesión del pleno, iba directo al archivo, dictaminado por la Comisión de Educación, con el voto de tres panistas, mayoría en esa comisión.

PURO AZUL

Ruth tuvo que hablar largo y tendido con el coordinador azul Luis Ernesto Ayala; con Luis Mario Aguilar y Maya, jefe de asesores del PAN y tres diputados más: Armando Rangel, y María de la Luz Hernández, integrantes de la Comisión de Educación. El diputado Víctor Zanella y Jorge Sopeña, director de Apoyo Parlamentario.

REGRESA A COMISIONES

Al final encontrar la salida técnica-legal. Todos los diputados de todas las fracciones votaron en contra del dictamen y enseguida María de la Luz Hernández, como presidenta de la Comisión de Educación, pidió que se regresara para nuevo análisis.

LAS SINIESTRADAS

Según le informó la SEG vía acceso a la información, del 20 de marzo de 2020 al 27 de enero de este año, había 678 escuelas siniestradas por robo o vandalismo en preescolar, primaria y secundaria en todo el Estado. Y la SEG tiene un presupuesto de 23 millones 79 mil 341 pesos para arreglarlas.

ALIADOS

Ruth dijo que con la votación del domingo del bloque opositor en la Cámara de Diputados respecto a la reforma eléctrica se inauguró una nueva forma de hacer política. “La política de la coalición Va por México la vamos a aplicar aquí”, afirmó.