Un poco de humor...

Redactar una columna en tiempos del Coronavirus, cuando éste ataca al mundo entero (menos a México, según AMLO), implica un complejo y cuidadoso desafío profesional.

Desde un principio entendí que debía apartarme del análisis de fondo, pero sin perder de vista que el contenido no podía ser frívolo ni solemne ni cínico, por aquello que decía Oscar Wilde:

Si al terminar la lectura hubiera yo arrancado al lector al menos una sonrisa, habría justificado mis objetivos.

Imposible olvidar cuando Díaz Ordaz, refiriéndose a un severo daño en los ojos, le comentó a López Portillo siendo ya Jefe del Estado Mexicano:

¿Qué tal cuando Álvaro Obregón se encontraba en la “Quinta Chilla”, su rancho en Sonora, durante el gobierno de Calles, y le preguntaron por qué razón se había ido tan lejos, apartándose de la civilización...?

Cuando al propio Obregón le amputaron el brazo derecho al combatir a los villistas en 1915, lamentó, al despertar, la pérdida de su miembro por dos razones:

Filosofía es la ciencia por la cual, con la cual y sin la cual te quedas tal cual... Soy el orgullo de mi abuela, quien es la vergüenza de la familia... Un minuto de silencio... un segundo de descuido... un hijo... Le pregunté a mi madre sobre la identidad de mi padre y ella me contestó:

Ahorre agua, báñese en pareja... Amaos los unos sobre los otros... La mayor perrada que le puedes hacer a quien se haya llevado a tu mujer es dejársela...

Una esposa norteamericana demandó el divorcio a su marido mexicano. Para efectos de la pensión que el juez debería concederle a la “pobre” mujer, ésta esgrimió los siguientes argumentos:

Mi marido hizo el amor conmigo 753 veces en 15 años y si una prostituta media cobra sobre unos 300 dólares por sesión, concediéndole a mi esposo un descuento del 50% y entregándole mi cuerpo por 150 dólares por noche, él me debería 112,950, más sus respectivos intereses, los mismos que Su Señoría debe fijar a una tasa promedio anual del 8%... Además lavé sus ropa interior, sus camisas, calcetines, playeras y planché sus trajes, le hice el desayuno, la comida y la cena y lo consolé de cuanto fracaso tuvo en su carrera. De esta suerte, Su Señoría, tomando en consideración lo que vale en cualquier lavandería la limpieza y planchado de unos calzones a razón de 50 centavos de dólar la prenda y calculando que los lavé durante 5475 días que duró nuestro matrimonio, mi marido me debe 2,737 dólares sólo por ese concepto... Si sumamos todos los servicios recibidos durante 15 años me adeuda 253,987 dólares sin incluir las sesiones psicológicas a las que me presté para rescatarlo de las depresiones cuando los negocios marchaban mal. Si cada consulta con un analista de Nueva York cuesta 300 dólares a razón de 3 veces por semana...”.