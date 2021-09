11 mil 552 crímenes

Diego y AMLO, a la mitad del camino

Diego Sinhue Rodríguez llega hoy a la mitad de su sexenio con la escalofriante cifra de más de ¡¡11 mil 552 víctimas!! de homicidios dolosos.

También el presidente Andrés Manuel López Obrador está a la puerta de la mitad de su sexenio y no puede desentenderse de la violencia en el País en general, pero muy en particular en Guanajuato al que prometió pacificar cuando llegó al Gobierno.

¡Ah!, también hoy el PAN cumple 30 años ininterrumpidos gobernando Guanajuato.

En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso sumaron de octubre a diciembre 2018 un total de 821; en el 2019 fueron 3,540; el 2020 terminó con 4,490; y de enero a agosto de este año son 2,383; esto en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros 24 días de septiembre suman 246 en el conteo de AM/Al Día.

Además hay que sumarle las víctimas tipificadas en la clasificación como delito de feminicidio, que en este periodo de tres años en Guanajuato el registro es de 72.

El total de víctimas violentas suma entonces 11,552, una cifra terrible para una entidad que nos jactamos de presumir a los cuatro vientos ¡Grandeza de México!

Las disputas del crimen organizado, primero por el mercado de combustible, y después por el control del narcotráfico, tienen a varios municipios de la entidad como escenarios de una guerra a la que nadie se atreve a aventurar un final.

De enero a agosto los datos oficiales reportan 2,383 víctimas de homicidio doloso frente a las 3,032 en el mismo periodo del año pasado, es decir un 21% a la baja, y 649 víctimas menos.

Pero Guanajuato está lejos, muy lejos, de la paz duradera, una frase que tanto le gusta pronunciar en sus discursos al alcalde de León Héctor López. León es uno de los municipios en donde en 2020 y 2021 la guerra criminal está desatada.

En fin, es un exceso que Diego Sinhue, el fiscal Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, presuman una tendencia a la baja en homicidios.

Reducir 21% los homicidios es un logro pero hay que decir que diariamente se cometen más de 10 y en ocasiones suman 18.

A Diego seguramente le preocupa cumplir su promesa de dejar el estado mejor que como lo recibió en materia de seguridad. Por lo pronto, los datos fríos dicen que falta mucho.

Los 2,383 víctimas de homicidio de enero a agosto del 2021 sí son menos que las de 2020, pero más que las 2,135 del mismo periodo del 2018 y las 2,275 del 2019.

Guanajuato, como desde el 2018, sigue a la cabeza en el penoso ranking de víctimas de homicidio doloso, y en la tasa (delito por cada 100,000 habitantes) es el sexto, por debajo de Zacatecas, Baja California, Colima, Chihuahua y Sonora.



Regalo-bomba, más violencia

Más allá de los números, reflejo de una violencia terrible, están las personas y los hechos que todos los días nos recuerdan lo lejos que está la paz. Un caso más fue el del domingo con el regalo-bomba que cobró la vida del gerente y del socio propietario de un restaurante en Salamanca y dejó heridas a cinco personas más.

Como suele suceder cuando las tragedias trascienden fronteras, las autoridades cierran filas y echan toda la carne al asador para esclarecer lo antes posible el hecho. Y así fue, en cuatro días una pareja originaria de Valle de Santiago fue detenida acusada de ser la responsable del ataque para ‘cobrarse’ un presunto adeudo millonario del dueño.

Habrá que esperar a que el proceso concluya, y si son culpables, haya castigo.

Mientras tanto AMLO y Diego presumen la coordinación de Federación y Estado para resolver este caso y hablan de una colaboración como nunca.

Qué bueno, pero hay otros cientos que esperan por justicia. No se les olvide.

Eso mientras que la 4T insiste en que se vaya el Fiscal de Guanajuato y el PAN-Gobierno reprocha las omisiones de la Federación para combatir en serio al crimen organizado que trasciende las fronteras estatales y se empodera.

Diego ya se reunió con el titular de Gobernación, Adán Augusto López, pero sigue sin ser recibido por el Presidente de la República y ni por error le dan una fecha.

Tampoco se trata de que una reunión vaya a traer soluciones mágicas, pero es una señal inequívoca de que los circuitos están cortados, y así es aún más complicado.

El despliegue de más agentes y la buena coordinación con las fuerzas locales no será suficiente sin una decidida operación de inteligencia con golpes contundentes.

¿Alguien sabe de los resultados de la Fiscalía de la República en Guanajuato?

El fiscal Alejandro Gertz Manero está ocupado en la persecución de los científicos del CONACyT pero no sabemos de su papel frente al crimen. La FGR en su gestión se maneja en Guanajuato con un Encargado de Despacho, David Carmona Álvarez.

Nunca han sido altas las expectativas en lo que antes era la PGR (Procuraduría General de la República) pero nos prometieron un cambio. Y no se nota nadita.





Matrimonio igualitario ...¿y los derechos?

Con Sonora y Querétaro, esta semana suman 24 las entidades cuyos congresos han aprobado el matrimonio igualitario. En Guanajuato voltean para otro lado.

La nueva Legislatura que este sábado tomó protesta, mejor dicho, la mayoría panista que se resiste, tendrá que entrarle a discutir el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo que ya ni siquiera está a su criterio.

Desde el 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales la prohibición de los matrimonios igualitarios en Baja California y Oaxaca. El tema se discutió en la máxima tribuna del País a solictud de parejas del mismo sexo que solicitaban un amparo porque la legislación civil de sus estados les impedía unirse.

La Corte resolvió tajante que estas normas en todo el país son discriminatorias.

En Guanajuato la legislación civil se mantiene intacta. En marzo del 2014 la primera pareja del mismo sexo se amparó y pudieron casarse en una ceremonia, en León, encabezada por el director general del Registro Civil del Estado, Rito Padilla.

A partir de entonces decenas se han casado, pero deben tramitar un amparo.

Hoy solamente son ocho los estados que niegan este derecho: Guanajuato, Durango, Zacatecas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y el Estado de México. Los gobiernan el PAN, Morena, PRI, las resistencias no tienen color.

La Comisión de Justicia del Congreso Local que tiene en su cancha este asunto la encabezó la panista leonesa Cristina Márquez Alcalá, quien seguramente repetirá en esa responsabilidad y ya veremos ahora con qué argumentos nos sale.

Su coordinador, Luis Ernesto Ayala, esquiva este tema. Ayer protestaron para cumplir y hacer cumplir la Constitución, que reconoce este derecho. ¿Entonces?



PAN, los alcances de una ocurrencia

La pretendida expulsión de Carlos Arce Macías por atreverse a decir que a la Capital no le convenía que repitiera como alcalde Alejandro Navarro Saldaña, al final pudiera terminar en algo muy positivo para oxigenar el reino del PAN.

Carlos gana perdiendo, si lo expulsan, como ya advirtió, irá a los tribunales y muy probablemente ganará en un juicio de protección a sus derechos políticos. Y si lo “perdona” su partido, pues quedará exhibida la intentona inquisitorial en su contra.

“Me acusan de ser un militante destacado y que hacen daño al partido mis comentarios, si es así por qué no le hacen caso a mis juicios y empiezan a observar más de cerca el desempeño del señor Navarro”, soltó el militante luego de la audiencia a la que asistió él, pero nadie de la Permanente que lo quiere echar.

Lo que tendría que hacer el PAN es vigilar el desempeño de sus gobiernos.

El PAN, por el contrario, ya perdió, pase lo que pase con el proceso de sanción. Desde ahora queda exhibido como un partido no de disciplina y orden como quieren hacerlo ver según ellos, sino antidemocrático, temeroso a la crítica y al debate.

Todo esto podría tener algo bueno para la vida política local y nacional. Si el juicio llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará en controversia el derecho a la libertad de expresión frente a la oligarquía de los partidos políticos.

El PAN Guanajuato de Román Cifuentes y ahora Lalo López Mares sentará, sin querer, un precedente que ayudará a forzar la democracia interna en los partidos.

Además de tener todas las de ganar, a Carlos lo defiende Juan Antonio García Villa, el abogado coahuilense panista desde hace 60 años. Fue Secretario General del PAN Nacional 1996-1997 cuando el Presidente era Felipe Calderón Hinojosa. También fue Senador, Subsecretario de Economía, titular de la Cofepris, etcétera.

Lo que está en juego es más que la expulsión de un militante, es la política misma.



Caro y sin hechos

El último informe de Elvira Paniagua terminó siendo un gasto inútil.

A punto de dejar la administración, queda claro que los informes de gobierno para la Alcaldesa celayense fueron un dolor de cabeza ya que nunca pudo encontrar la forma de comunicarse.

Por segundo año consecutivo, Elvira Paniagua tuvo que volver a posponer su informe debido a inconsistencias en el documento enviado a los integrantes del Ayuntamiento.

En esta ocasión lo peor fue que contrató por 662 mil 800 pesos a un despacho llamado “C+C” para la elaboración y organización del evento, mientras que el año pasado fue realizado por Comunicación Social.

Lo extraño del caso es que nadie conoce los antecedentes de dicho despacho ya que en internet no hay rastro de su existencia y a los regidores de oposición no se les ha informado claramente sobre esta empresa.

Como es habitual, el Gobierno Municipal también destinó medio millón de pesos para la promoción del evento por lo que los recursos destinados para este informe superarían el millón de pesos.

Este último año hubo muy pocas cosas que presumir por lo que Paniagua tuvo que sumar lo hecho en su trienio.

Tras su informe, la Alcaldesa presumió que cumplió con todos sus compromisos en seguridad e incluso hizo mucho más ya que le tocó la crisis de inseguridad más álgida que haya vivido el municipio.

Pero lo dicho por Elvira dista mucho de la realidad ya que en su propio programa de gobierno se comprometió a dejar a Celaya como una de las 30 ciudades más seguras del país cosa que quedó muy lejos de hacerlo.



Deben seguridad

El gran reto que dejará la administración de Irapuato es la seguridad. No se puede negar que hubo esfuerzos, pero no fue suficiente para lograr la paz.

En su III Informe el alcalde Ricardo Ortiz expuso los logros de su administración, desde la Justicia Cívica, el Sistema Integral de Transporte, el rescate al Centro Histórico y las obras de infraestructura vial.

Aunque hubo inversión millonaria en mejorar la tecnología del área de seguridad, una mejor sectorización, nuevas delegaciones, la formación de más de 300 policías y mejoras salariales, aún queda la espina de que la seguridad podría mejorar.

Porque no basta con tener vialidades de concreto, un transporte más ordenado y un Centro Histórico iluminado en las noches, no si la gente no lo va a poder disfrutar plenamente por el temor de salir a la calle.

Ricardo Ortiz parece ser consciente de que la seguridad es una área de oportunidad inmensa e incluso reconoce que se pudo hacer más.

Pero eso sí, no deja de señalar, como lo hizo durante toda su administración, que el principal problema son los homicidios dolosos ligados al crimen organizado, que no son competencia del Municipio sino de la Federación y que es ahí donde se está fallando, ya que no hay estrategia de atención a nivel nacional.

Toca turno a la primera alcaldesa electa en Irapuato, Lorena Alfaro García, que junto a su Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo de la seguridad y el desarrollo económico y social de la segunda ciudad más poblada de Guanajuato.

Ricardo se despide con su sexto informe el miércoles en Presidencia Municipal.

