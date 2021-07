2022 una gran oportunidad

En Guanajuato se renovaron el Congreso y las presidencias municipales; lo que representa una oportunidad dada la urgente necesidad de hacer las cosas de manera diferente.

El 2020 trajo una lección: ¡El mundo cambió con la pandemia, la inseguridad y la crisis económica!, lo que nos obliga a hacer las cosas diferentes, con mayor esfuerzo y de forma creativa e inteligente... Es decir, darle la vuelta a la burocracia y al egoísmo y privilegiar el “servir con generosidad” sobre intereses personales, de grupo y de partido y, sobre restricciones programáticas y reglas de operación obsoletas, todo ello para ser eficaces... Cito a Albert Einstein: "Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes"...

Lo primero, que en mi opinión compete a los congresistas, es revisar el marco jurídico vigente, sobre todo lo que tiene que ver con la economía y la participación del Estado (primero comer que ser cristiano), ya que, en mi opinión, hemos construido un sistema de desarrollo económico y social basado en la desconfianza y además burocrático… Por su parte, corresponde a los nuevos alcaldes y al gobierno estatal, al margen de colores, el trabajar juntos y de manera coordinada. Así es, tenemos la oportunidad de renovarnos de hacer las cosas bien, de olvidarnos de la politiquería y trabajar todos juntos por Guanajuato y por México; para ello imagino una convocatoria a todos para hacer lo correcto, olvidarnos del 2024 y desquitar desde el congreso y el gobierno lo que nos pagan por trabajar… Lo dicho, en el 2022 tenemos una gran oportunidad.

Cambiando de tema: Hoy estamos ante una crisis institucional, el Presidente de México convoca a una consulta que no existe, para, de manera ilegal juzgar a los expresidentes. La “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, entrecomillada porque ni es suprema, ni es de justicia y parece servir a intereses particulares y de grupo y no a la nación, intentó corregirle la plana a Jefe del Ejecutivo y propuso un galimatías inentendible, para ser obsequiosos y no contradecir a YSQ, cito: ‘¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’… Estimado lector: ¿lees alguna referencia a los expresidentes o sus nombres?, obvio que no la lees porque no existe y no existe porque es ilegal; la ley no se negocia, se aplica y si alguno de los expresidentes cometió un delito, el mandato que tiene el aparato de justicia y el gobierno es proceder con una investigación y aplicar la ley, no el preguntar si la gente está de acuerdo… Pero, terco como una mula y reticente a cumplir con la Ley que juro respetar y hacer cumplir, al que cobra como Presidente le vale madres lo legal e insiste, por un lado en exhibir a los expresidentes y por el otro, en otorgarles impunidad al no investigar, abrir expedientes y aplicar la ley… Con un agravante, la encuesta de por sí, prostituye el “debido proceso”, explico: El debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro;… no cumplir con ello invalida todo y la posibilidad de hacer justicia...

¡No!, no me malinterpretes, estimado lector, en lo personal si me gustaría una investigación sobre los nexos de Felipe Calderón con el narco, sobre la relación de Vicente Fox con García Luna y el explicable enriquecimiento de sus entenados, también me gustaría saber: ¿cómo los ferrocarriles nacionales terminaron en manos de inversores gringos durante el gobierno de Ernesto Zedillo?, y sin duda creo que meter a la cárcel a todos los ladrones ligados al gobierno de EPN, incluido el expresidente, previa devolución de lo robado, sería un acto de justicia y sanación republicana y finalmente, ya encarrerados, me gustaría una justicia pareja e incluyente y que se investiguen a Napito, a Bartlett, a Félix Salgado, a Ebrard con la L12, a Mario Delgado, a Yeidcol, a los hermanos del Presidente y a tantos y tantos otros que hoy, hoy, hoy, como los funcionarios del pasado, lucraron y lucran con el dinero del pueblo bueno y sabio… Eso me gustaría y no la chinche encuesta ilegal… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.