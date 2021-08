3 años con la 4T

El presidente AMLO inicia este fin de semana con la difusión de su Tercer Informe de Gobierno, la mitad de su sexenio. Tendremos -como con todo gobernante-, que escuchar miles de spots con la publicidad correspondiente a la llamada 4T, proyecto que visualizó AMLO hace décadas, ese hijo del México de las mayorías y que pidió, lográndolo después de 25 años, una oportunidad para conducir al País. Venido del sur y no preparado en el extranjero, y apenas mal acabando la universidad, Andrés Manuel, personaliza al mexicano con todas sus precariedades y con esa búsqueda de revanchas contra quienes lo han tenido todo en la vida.

AMLO ve todo desde el reverso de la historia, desde el México que conoció al interactuar con movimientos sociales que exigen que el gobierno les dé y les entregue, incluso sin tener méritos. El México de las organizaciones sindicales y los grupos territoriales que tienen en sus reivindicaciones incluso, una manera de vivir y todos distantes del México de la cultura del esfuerzo, de los “aspiracionistas” que tanto desprecia AMLO. Con el gen priista incrustado en su ser, nuestro Presidente fue concibiendo después en el PRD y ya con Morena, un concepto de País que reivindicara las grandes deudas que tenemos con las mayorías y a eso le llamó la 4T.

Prometió lo inalcanzable durante tres campañas presidenciales al pueblo pobre que es mayoritario y éste le creyó, pues se agarró de simbolismos del estilo presidencial que abusaba del poder y del dinero, para que, con esos yerros, construyera su promesa. No tuvo empacho en abrazar lo mismo a Bartlett el pro hombre de la corrupción priista, que a una pléyade de priistas, poniendo de lado a militantes de la izquierda histórica que apenas asoman en su equipo.

Hoy, a tres años de su gobierno, AMLO y la 4T acumulan aciertos y errores. No es fácil hacer balances simples de ellos, pero como todo en la vida, hay claroscuros. Ni todo es malo ni todo es bueno. Comenzaré por considerar que AMLO es hoy presa de haber prometido tanto por años, que cualquier video deja constancia de lo que prometió y no ha cumplido; ya sean gasolinazos, no privilegios a su familia, respeto a los periodistas, crecimiento económico, etc. y aun así, con su enorme habilidad de comunicación en las “mañaneras”, logra mantenerse en niveles altísimos de aprobación a pesar del desgaste del poder.

Es cierto que, en estos tres años, tenemos otro estilo de gobernar. Las formas son el fondo. Y aunque el Estado Mayor continúa operando -pues es indispensable que el Presidente sea cuidado-, él viaja en avión comercial y paralelo viaja el avión militar con la comitiva, pero así, él proyecta la imagen de “ser uno más”. Sí, las formas son fondo, y ningún Presidente antes, lo había intentado pues solo exhibían su frivolidad como Martita y la Gaviota. Tanto, que tuvieron la insensibilidad de comprar un avión presidencial de lujo ofendiendo a las mayorías pobres del País.

AMLO tiene en mi opinión, enormes aciertos como la creación de la Guardia Nacional, crear proyectos como “Sembrando vida”, “Jóvenes construyendo el futuro” y las “Becas Juárez”, poner freno al outsourcing abusivo, el incremento al salario mínimo. El Tren Maya en su concepto representa una inversión enorme para crear desarrollo en el sur del País. Pero AMLO, tiene también una larga lista de errores; el principal, la cancelación del NAICM, un yerro monumental financiero que pudo haberse saldado con expropiaciones a la tierra y en intervenir el modelo financiero. La gestión de la pandemia y su necedad de no poner el ejemplo tuvo culpa en parte del medio millón de muertos. Su falta de acuerdos con la iniciativa privada y los capitales extranjeros lo estamos pagando en la recesión económica, lo mismo que su obsesión por acabar con los organismos autónomos y el INE. Su política de atacar las causas de la inseguridad es certera, pero su estrategia de “abrazos no balazos” ha fracasado basándonos en los números duros. Independientemente de su estilo personal que agrede y ofende a todas horas al prójimo sin tener fundamentos legales, apelando a que “tiene otros datos”, AMLO exhibe ese rencor connatural de su ser hacia lo extranjero, el desprecio hacia la iniciativa privada. Y todo, tanto como expone su filiación clara hacia el pueblo sencillo, que nunca tuvieron de corazón Presidentes recientes (pues su condición de clase se los impedía). La frivolidad de los Fox y los Peña contribuyeron a ese castigo enorme que en las urnas el votante le dio en el 2018 al PRI y al PAN.

Creo en su intención sincera de cambiar al País hacia uno que tenga más soberanía y menos corrupción, pero no creo en su sinceridad al atacar a diario a sus enemigos (aunque les llame adversarios). El País no es una división de conservadores con liberales. Los mexicanos somos un mosaico de ideologías y de generaciones que interactuamos en la sobrevivencia. A 3 años con la 4T el País sigue aferrado a la esperanza de que este gobierno sea diferente y ponga siempre adelante a los que menos tienen.

