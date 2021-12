4T Claves para descifrar el rompecabezas

¡Saludos agradecidos! Como ciudadanos inquietos que deseamos saber con claridad y seguridad qué está pasando en México con el proyecto de la 4T Transformación, debemos agradecer a los coordinadores de los temas de este libro orientador quienes son: Blanca Heredia, Hernán Gómez Bruera por el gran esfuerzo que realizaron convocando a 17 intelectuales quienes desarrollaron 17 temas altamente documentados y que todos juntos nos dan una orientación confiable pues todos ellos son personas con un nivel intelectual y académico que nos inspiran confianza. En el prólogo escrito por Jorge Zepeda Patterson nos explica con precisión cómo aprecian los 17 temas abordados en el libro. El editor con letras sobresalientes, nos presenta un pequeño extracto del prólogo: “UN LIBRO QUE HABRÍA QUE PONER EN MANOS DEL PRESIDENTE [...] UN TEXTO QUE NOS PERMITIRÁ TREPAR A LA COPA DE LOS ÁRBOLES Y AYUDARÁ A ENTENDER EN QUÉ PUNTO NOS ENCONTRAMOS DE ESTE ARDUO Y APASIONANTE CAMINO” Inmediatamente después de ese párrafo el editor nos explica por qué aceptó él que el libro se editara: “Vivimos en un México polarizado en el que hemos dejado de escucharnos y de dialogar, el espacio para la conversación y debate se ha ido cerrando cada día más en medio de la confrontación entre dos polos radicales, uno de apoyo incondicional y otro de desprecio profundo hacia el Presidente López Obrador y su 4T Transformación. Blanca Heredia y Hernán Gómez reúnen en este libro a reconocidos académicos y expertos en distintas temáticas quienes, desde posturas y ángulos muy diversos pero animados por el deseo compartido de entender, hacen una revisión crítica de los aciertos y desaciertos durante el periodo presidencial en curso. A lo largo de 17 ensayos se busca entender el fenómeno Obradorista en su conjunto y se revisan políticas, temas y acciones gubernamentales específicos. Todos estos intelectuales buscan aportar pistas para entender el programa político del gobierno actual en sus propios términos”. Del prólogo escrito por Jorge Zepeda Patterson entresaco algunas frases altamente significativas: “Por qué esto no lo lee el presidente. Entender la llamada 4T Transformación no es tarea sencilla como tampoco es sencillo descifrar el tipo de juego político que se inauguró a raíz de las elecciones de julio 2018. No es sencillo entender lo que estamos viviendo porque en parte hasta ahora la auto programada 4T ha carecido de un relato sobre sí misma armando con razones y no solo con discursos, emociones y actos de poder. Hasta el momento el único vocero intérprete autorizado es la misma persona que lleva las riendas de la operación cotidiana... Don Lorenzo Meyer nos ilustra en su ensayo en una perspectiva histórica señalando las tres transformaciones anteriores por las que ha atravesado México. La Independencia, La Reforma, y La Revolución. “El libro está escrito en 407 páginas, imposible sintetizarlas en esta pequeña columna. Les aseguro ciertamente que es un libro muy orientador nos aclara muchas dudas”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Un deber ciudadano es estar debidamente informados del quehacer de nuestros representantes gubernamentales, si procuran correctamente el bienestar de nosotros los ciudadanos”.

