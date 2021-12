Hace unos días se presentaron dos eventos que van en sentidos encontrados para erradicar la discriminación que lamentablemente hoy en día todavía sufren algunos grupos de personas (uno a favor y otro en contra).

El primero de ellos fue un hecho público y notorio, me refiero al oficio emitido por la Secretaria de Gobierno de Guanajuato, la Lic. Libia García Muñoz Ledo, cuyo contenido da instrucciones al Director del Registro Civil de nuestro estado para que a partir del 20 de diciembre de 2021 y en lo subsecuente, “se reconozca y materialice el derecho que tienen todas las personas, sin discriminación por su preferencia sexual, a contraer matrimonio” en las oficinas del Registro Civil, sin necesidad de que medie un amparo para que pueda llevarse a cabo.

Si bien, es cierto que dicho oficio debe traducirse en reformas legales que garanticen este derecho sin que quede al criterio y voluntad de ninguna autoridad ejecutiva, la emisión de este documento finalmente responde a las demandas que en ese sentido han hecho diversos grupos de la comunidad LGBT para que sus derechos universales y constitucionales sean reconocidos en nuestra entidad.

La emisión del citado oficio por parte de la secretaria de Gobierno confirma el discurso de que en Guanajuato no debe haber ningún tipo de discriminación, pues todos los ciudadanos somos iguales, y, al mismo tiempo, ayuda al gobierno a mostrar una cara de tolerancia y respeto hacia las diversas formas de ser y de pensar, pese a ser catalogado conservador, por ser emanado de una corriente de pensamiento que muchos ubican de esta forma.

Casi al mismo tiempo, se discutía en el Ayuntamiento de nuestra ciudad la aprobación del Plan de Gobierno que contendrá las acciones y proyectos que regirán a esta Administración Municipal por los siguientes tres años.

En la sesión del H. Ayuntamiento de León celebrada el 16 de diciembre, se sometió a votación del pleno el citado Plan de Gobierno, para cuya aprobación en lo particular la regidora del partido Movimiento Ciudadano, la C. Lucía Verdín solicitó la aceptación de una reserva para que en dicho documento se incluyera un programa particular para la atención y apoyo a las personas que fueran discriminadas o violentadas por su preferencia sexual; así como ya se incluían programas dirigidos a los adultos mayores, jóvenes sin trabajo, migrantes, mujeres embarazadas, etc.

La reserva no fue aprobada por la mayoría de los ediles del Ayuntamiento, pues solo fue apoyada por las dos regidoras y el regidor de Morena, la regidora del PRI, la regidora de Movimiento Ciudadano y por su servidor; es decir, con 9 votos en contra y 6 a favor, la propuesta fue rechazada. La negativa se centró en la parte técnica cuando debió de haberse debatido en lo ideológico.

Los gobiernos deben progresar al mismo ritmo que evoluciona la sociedad a la que sirven, de ahí que las acciones enfocadas a erradicar cualquier tipo de discriminación sean indispensables para quien hoy pretenda participar en política y aspire a gobernar.

Debemos ser abiertos y entender que el lenguaje antidiscriminatorio y de respeto a la diversidad de pensamiento está muy compenetrado en los estratos jóvenes de la población, y, considerando que la militancia y los simpatizantes del partido gobernante, ya no son tan jóvenes como antes, es imprescindible que se muestre apertura, de forma que, sin comprometer sus principios, se logre un mayor acercamiento a la juventud.

Como ciudadano sin militancia este tema me preocupa, pues si no se muestra tolerancia a las diferentes formas de pensar, solo se generará distancia con los jóvenes, el sector poblacional que decidirá el destino de nuestra ciudad. ¡Feliz Año Nuevo!

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos