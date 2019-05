***A LA CALLE

Ciudadanos decidieron salir a marchar en silencio, en León, Irapuato, Celaya y otras ciudades del País, en protesta al Gobierno de López Obrador, y están en todo su derecho.

***LOS AZULES

En León, el contingente lo encabezó el ex presidente Vicente Fox. Había panistas como el ex gobernador Carlos Medina; la esposa del ex gobernador Miguel Márquez, Maru Carreño; el ex secretario de Economía del Estado, Memo Romero; y la regidora Ana María Carpio.

***EL OJO AJENO

El ex priísta hoy ‘moreno’, Aurelio Martínez, les cuestionó que ‘otro gallo cantaría’ si los panistas también salieran a marchar en contra de la inseguridad y corrupción en casa.

***REFORMA EDUCATIVA

Ahora que la oposición en el Senado logró mandar de regreso a la Cámara de Diputados la iniciativa de Reforma Educativa con la reserva de buena parte del articulado, el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, echará toda la carne al asador para “corregir y garantizar que la rectoría esté a cargo del Estado y no al mejor postor”, expresó.

*ABIERTOS AL DIÁLOGO

En un balance del periodo ordinario de sesiones que terminó el guanajuatense señala que son la primera oposición y no se cerrarán mezquinamente al diálogo con el grupo mayoritario y sus aliados (que por momentos resultan ser el resto de las fuerzas políticas).

*EN RECHAZO

Recordó que el PAN se opuso, entre otros temas, a la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor y del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), “porque está justificada y reconocida su actuación, más allá de las ocurrencias de este gobierno”.

*CHICO, MAROMAS

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, se sumó a lamentar la desaparición del CPTM y cuestionó al diputado federal Miguel Ángel Chico, que como priísta apoyó este organismo y como ‘moreno’ aprobó su desaparición. La misma maroma tiene que explicar Miguel Ángel con la Reforma Educativa de EPN y de AMLO.

***PRI, EXTRAVIADO

Los priístas mantienen su extravío tanto a nivel nacional como en lo local. Ya vimos el agarrón que se traen por el supuesto amago del Comité Nacional de echarse para atrás en elegir la próxima dirigencia con el voto directo de la militancia, al final sostuvieron la idea.

*LA PROVISIONAL

El método de elección que se aplique a nivel nacional se replicará en la elección local. Ya la también diputada local Celeste Gómez cumplió un año como dirigente provisional, y ella es la más interesada en entregar la estafeta y quedarse a cumplir su tarea como legisladora. Hay varios tiradores para quedarse con el partido pero ninguno todavía muestra fortaleza.

*LOS ASPIRANTES

Una de las aspirantes a la dirigencia nacional, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, está convocado para mañana 7 de mayo a una comida con la militancia a las 3:30 horas en el hotel Radisson, en León. Ya estuvo hace unos días el doctor José Narro, también se ha dado sus vueltas el oaxaqueño Ulises Ruiz, y no tarda el campechano Alejandro Moreno.

*LOS INSURGENTES’

En Guanajuato los priístas son curiosos. El sábado visitaron el Comité de León para reunirse con un puñado de militantes los llamados ‘Insurgentes’, estuvieron el exdirigente estatal, Santiago García; el excoordinador de los diputados locales, Rigoberto Paredes, y el actual y exsecretario de Organización del Comité Estatal, Pepe Huerta.

*ESCUPIR PARA ARRIBA

También el jefe estatal del Movimiento Territorial, Jaime Martínez Tapia, uno de los aspirantes a la dirigencia estatal, quien presumió en sus redes que ese movimiento es por la democratización del PRI en Guanajuato. Pero todos ellos son quienes tienen el control del tricolor desde hace cinco años, ¿o sea cómo, una insurgencia contra ellos mismos? Tal vez no tardaremos mucho en enterarnos.