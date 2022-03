NO CABE DUDA de que trabajar en el Gobierno de la Ciudad de México es como estar en el paraíso. Cosa de ver cómo Claudia Sheinbaum encubre, perdón, apapacha a sus más cercanos colaboradores hasta cuando cometen ilícitos.

AHÍ ESTÁ el caso, por supuesto, de Florencia Serranía, que pese a no haberle dado la debida supervisión y el mantenimiento a la Línea 12, la jefa de Gobierno no procedió en su contra. Todavía después de mes y medio del colapso, la dejó en el cargo y luego la mandó a su casa.

OTRO consentidazo es José "Pepe" Merino, responsable del experimento de recetarles Ivermectina a los pacientes de COVID-19, pese a que no existía evidencia científica para hacerlo. Justo ayer se dio a conocer en The New England Journal of Medicine, el mayor estudio sobre el fármaco y que llegó a la conclusión de que no sirve para nada contra el coronavirus. ¡Vaya cuento el de Pepito!

A LA LISTA ahora se suma Ernestina Godoy, quien se mantiene al frente de la Fiscalía capitalina pese a que la Suprema Corte demostró que inventó delitos, manipuló la justicia y encarceló a una inocente. Uy, pero no fuera el INE aplicando la ley, porque ahí sí responde Sheinbaum.

CUANDO más deberían dar la cara, los legisladores de oposición son como la madera mojada: se pandean muy fácilmente. Cosa de ver que ayer en el Senado faltaron sólo dos votos, ¡dos!, para que fueran convocados a explicar el desastre ambiental del Tren Maya los titulares de Fonatur, Semarnat y Profepa.

COSA CURIOSA, los primeros que se despintaron fueron los verdes Raúl Bolaños, Gabriela Benavides y su coordinador, Manuel Velasco. Pero que al partido ecologista no le importa la ecología ya no es novedad. Lo que sí llamó la atención fue que tampoco votaron los priistas Miguel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu; el perredista Miguel Mancera, ni la panista Lilly Téllez. Gracias a ellos, a la comparecencia se la llevó el tren.

A VER, el Presidente quiere que no haya plurinominales, como en tiempos de Luis Echeverría. Pretende desmantelar el INE ciudadano, para volver a la época de Carlos Salinas. Está impulsando una política energética que añora el boom petrolero de José López Portillo. Pensándolo bien, lo que Andrés Manuel López Obrador necesita no es una reforma electoral o una energética, lo que necesita es una máquina del tiempo.