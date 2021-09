Hoy hay Informe de Gobierno del presidente AMLO. En palabras será abundante. En hechos, terminaría rápido: no bajó la inseguridad, no redujo la pobreza, no mejoró la salud y no acabó con la corrupción.

A la mitad del camino…

…es creciente el uso faccioso de la justicia. Parafraseando a Gatell con los cubrebocas: la Fiscalía sirve para lo que sirve (perseguir adversarios) y no sirve para lo que no sirve (procesar a los corruptos de casa)

…estamos a punto de llegar a 100 mil homicidios dolosos en el sexenio, y el presidente no modifica un ápice su "estrategia". Crecen las zonas sin presencia del Estado y gobernadas por el narco, y AMLO prefiere no hacer nada, opta por el "dejar hacer, dejar pasar", condenando a la indefensión a los ciudadanos.

…somos el cuarto país con más muertos por la pandemia. Somos el número 101 del mundo en vacunación. La "estrategia" no se modifica un ápice con la tercera ola: "dejar pasar, dejar morir".

…hay 4 millones más de pobres y 15 millones más de personas sin acceso al sistema de salud (pasó de 21 millones a casi ¡37 millones!). Y la obstinación con el fracasado Insabi y con el fracasadísimo nuevo sistema de compras que genera un desabasto que cada semana se va a arreglar... la semana que entra.

…sigue el uso irracional, discrecional y casi ilegal de los fondos del Estado para caprichos presidenciales.

…la ingobernabilidad asoma la cabeza, pero no la ve desde Palacio ni desde la camioneta, rodeado de militares haciendo cada vez más tareas de civiles.

…a los narcos, deferencia; a los migrantes, patadas en la cabeza. El presidente no puede ser rehén de chantajes… a menos que vengan de Ovidio. Ahí sí dobla las manos y emprende la retirada.

López Obrador, en su búsqueda incesante de enemigos, podría acabar topándose con un espejo: él es su peor enemigo.

Ah, y dice en su nuevo spot que él no censura periodistas, que él respeta la libertad de expresión. Ja, ja, ja.

SACIAMORBOS.— 1.- A mitad del camino… renunció Julio Scherer, el operador estrella del presidente. Al consejero Jurídico de Presidencia se le había venido descomponiendo el panorama. Apenas el Presidente declaró que su nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, será el enlace con la Fiscalía General de la República y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa solía ser la tarea de Scherer. El consejero se quedaba sin peso y sin armas: con todas las broncas, pero sin margen de maniobra para negociar.

2.- Como si no tuvieran que pagar la deuda más elevada de compañía petrolera alguna del mundo (110 mil millones de dólares), como si no tuvieran que invertir y mantener las plataformas de producción que cada día se incendian más, como si su elefante blanco de Dos Bocas no estuviera saliendo más y más caro, pues ahora se dedican a vender cilindros de gas... con gas importado.

