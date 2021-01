¿A POCO no se siente bien saber que ya por fin se acabó el 2020? Sobre todo porque, además del detallito de la pandemia, México siguió padeciendo a lo largo del año los graves problemas de siempre, como el de la inseguridad.

CONTRARIO a lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, los homicidios no han bajado y se mantienen en niveles récord. En 2020 se contabilizaron 34 mil 523 muertes violentas en el país, apenas 125 menos que en 2019. Y eso que en este año hubo una larga cuarentena que mantuvo a muchísima gente en sus casas y la Guardia Nacional estaba operando plenamente.

ANTE esta situación el Gobierno federal tiene dos opciones: 1) o reconoce que su estrategia es un fracaso; o 2) le sigue echando la culpa al pasado. ¿Cuál será?, ¿cuál será?

VAYA PARADOJA: allá en Michoacán se canceló la tradicional ceremonia purépecha del fuego nuevo, pero la cosa está que arde con la designación del candidato de Morena a la gubernatura. Hay quienes dicen que, inclusive, podría darse una fuerte ruptura.

DADA la opacidad con la que se manejó la encuesta realizada por la dirigencia nacional, el senador Cristóbal Arias se niega a reconocer su derrota y sigue sin levantarle la mano a Raúl Morón. A diferencia de otros precandidatos, el ex perredista no se ha sumado a la candidatura del alcalde moreliano. Y no sólo eso: en sus redes sociales advierte que no permitirá que se imponga a una “minoría” y en un críptico mensaje advirtió: “Con la gente llegamos acá y con ella, seguiremos adelante”.

HAY QUIENES dicen que Arias estaría pensando cambiar hasta de partido, con tal de competir en las elecciones del 6 de junio. Ahora nada más falta ver si todo esto es realmente un acto de rebeldía contra Mario Delgado... o una estrategia para vender cara la derrota y obtener una jugosa compensación -en cargos y candidaturas- para su grupo político.

CUENTAN que en Nuevo León la neomorenista Clara Luz Flores podría iniciar el año con el pie izquierdo, pues todo indica que el Tribunal Electoral estatal anularía la coalición que la postula entre Morena, el Partido Verde, el PT y Nueva Alianza, por presuntos vicios legales en su integración.

LA DECISIÓN judicial obedece a un recurso de impugnación presentado por el PRI y que, al parecer, les llenó el ojo jurídico a los magistrados. Quienes saben cómo se prepara la machaca dicen que detrás de la maniobra del equipo de Adrián de la Garza, el virtual candidato tricolor, estaría un experto en mañas electorales (lo cual no es ningún halago): Rubén Moreira. ¿Será?

EN LA Ciudad de México ayer entró en vigor la nueva ley que prohíbe en definitiva el uso de bolsas de plástico y empaques desechables. Se trata de una legislación incompleta, pues no prohíbe los políticos reciclables, los legisladores de goma ni los funcionarios de cartón que nomás están de adorno.