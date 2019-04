***A SUS ANCHAS

Con el argumento de que las víctimas de robos no denuncian, los delincuentes o las bandas organizadas que operan ya en restaurantes y centros comerciales de León andan a sus anchas, en total impunidad.

*REFORMA MUERTA

En mayo de 2016 se aprobó con bombo y platillo en el Congreso del Estado una reforma penal para perseguir de oficio cualquier robo, es decir, sin necesidad de denuncia, y castigar por la reincidencia.

*FRACASO DE TODOS

Lo que pasa en León es el fracaso de todos: la Policía Municipal que no los atrapa con suficientes pruebas; la Fiscalía General que se desentiende; y el Legislativo que no exige que la ley se aplique.

***REGRESO A SAN LÁZARO

Después de dos semanas de paralizada la Cámara de Diputados por los bloqueos de la CNTE, ayer por fin regresaron a sesionar. El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, reiteró que están preocupados por “el secuestro a las instituciones y el chantaje al Presidente de la República”. A pesar de que hay un amplio consenso para aprobar la Reforma Educativa hoy se tiene en “stand by”.

*ORDEN JUDICIAL

También ayer se dio entrada a la demanda de amparo de la bancada panista en contra de las omisiones del presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, al tiempo que el Poder Judicial Federal dictó una suspensión provisional en la que instruye al de Morena a garantizar que el Legislativo pueda trabajar.

*NO SE REPITA

Romero pidió una reunión de todos los coordinadores parlamentarios y la Mesa Directiva con el Gobierno Federal y con la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, para establecer un protocolo de actuación y que la parálisis legislativa no se repita. “Aplicar la ley no es represión”, dijo.

*VERDE SE SUMA

La legisladora federal verde, Beatriz Manrique Guevara, coincidió en su hartazgo a los bloqueos. Dijo que la CNTE reclama el no tener un control sobre las plazas y mantener la evaluación, aunque no es punitiva. “Me parece que no hay razón y esa presión tiene un fondo distinto: pelear presupuestos de sindicatos”.

*EDUCACIÓN AMBIENTAL

Destacó que la reforma tiene aspectos positivos, como el que regresa la clase de Civismo y se incorpora la de Educación Ambiental, además habrá evaluaciones pero según las condiciones de los maestros en las distintas regiones del país, y no para sancionar, sino para apoyarlos en su desempeño educativo.

***DEUDA AL 2023

La deuda que adquirió el Congreso con el ISSEG para financiar la construcción de su nuevo edificio, se heredará a otra Legislatura, se pagará hasta 2023. El presidente de la Comisión de Administración, Jesús Oviedo, informó que abonaron siete millones más a la deuda de 269 millones contraída en 2014.

*CONGRESO AL ISSEG

De 2014 a 2019 se han pagado 149 millones de pesos a capital y 60 millones de intereses; aún se adeudan 119 millones de pesos. A ese paso, el Congreso terminará por pagar más de 100 millones de pesos de intereses; es decir, casi la mitad de la deuda completa, pues el plazo fue a nueve años.

***NARRO DOCTOR

Luego de asistir al Foro Estatal de Líderes en Salud que se realizará este viernes 5 de abril en el Poliforum León, el ex secretario de Salud en el sexenio peñista, doctor José Narro Robles, aprovechará para reunirse con tricolores en su promoción para llegar a la Presidencia Nacional del PRI. La elección abierta a la militancia será hasta septiembre, pero nunca es tarde para decir “aquí estoy”.

*Y ASPIRANTE

Todavía el ex Rector de la UNAM no tiene un equipo de campaña en Guanajuato, pero esta vez la convocatoria la está realizando Érika Arroyo, ex diputada local y federal (hija de Pancho, ex Embajador en Uruguay). La reunión para unas 100 personas será en el Gran Plaza de la capital a las 4 de la tarde.