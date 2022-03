A tono con los días de Cuaresma, el morenista Cuitláhuac García es el rey del carnaval de la ilegalidad en Veracruz. Cosa de ver que a casi un mes de que la Suprema Corte invalidó por inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, ¡sigue vigente!

El congreso veracruzano se dio por enterado de la resolución del Poder Judicial, pero no ha movido un dedo para actuar en consecuencia. Es decir, todavía hay gente presa por un delito que se inventó el gobernador para perseguir a quien le resultara incómodo.

Inclusive, colectivos de abogados acudieron el otro día ante el Legislativo para exigirle que se publique la derogación del delito en la Gaceta Oficial del Estado. Y les dijeron que sí, nomás que no les dicen cuándo.

*

Vaya músculo demostraron al estrangular caminos y carreteras en 18 estados los transportistas que encabeza Rafael Ortiz Pacheco, mejor conocido como "El Búfalo". El dirigente de la Amotac se lanzó durísimo contra las autoridades federales, en especial de la SCT, al decir que llegaron para robar y no para resolver. Y ya dejó en claro que quiere una audiencia con el presidente de la República.

Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que la organización agrupa a más de 50 mil afiliados, pequeños y medianos propietarios de empresas de transporte que representan más de 300 mil camiones en todo el país. A lo largo de los últimos años, el grupo ha venido escalando su fuerza y su presencia, realizando paros nacionales que cada vez resultan más notorios. Se trata de corriente disidente del sector transportista, ajena por ejemplo a la Canacar.

¿Qué piden? Casi nada: seguridad en las carreteras, que no les inventen impuestos las autoridades municipales y estatales; que se derogue la carta porte; que les bajen los peajes en las casetas; ah, y que la Guardia Nacional deje de extorsionar a los trabajadores del volante.

*

Algo anda mal cuando al día siguiente de inaugurar su aeropuerto, el Presidente habla de tlayudas y no de infraestructura. Mientras Andrés Manuel López Obrador se vuelve a lanzar contra sus enemigos imaginarios, hay un asunto en torno al AIFA que requiere atención.

En la ceremonia del lunes, Claudia Sheinbaum presumió que con el "Felipe Ángeles", finalmente se tiene un sistema aeroportuario metropolitano. ¡Sí, cómo no! No hay manera de hablar de un "sistema" cuando el AICM está saturado y requiere mantenimiento mayor; el AIFA no tiene conectividad y sigue en obra gris; y en el de Toluca -¡sorpresa!- no operan vuelos comerciales. La terminal mexiquense está a tal grado abandonada, que sólo maneja vuelos privados.

Así que cualquier tlayuda está mejor preparada que el sistema aeroportuario metropolitano.