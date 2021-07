Al mejor estilo de los gobiernos con botas, la militarización de México avanza a paso de ganso. El Presidente ha estado muy insistente en eso de quitarle la máscara civil a la Guardia Nacional e incrustarla de plano en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tal vez ya no sorprende, pero no deja de ser curioso que los argumentos de Andrés Manuel López Obrador no requieren evidencia ni proyecto. Su propia palabra le basta como sustento. Y así asegura que al pasar bajo el mando de la Sedena se volverá incorruptible y no se pudrirá. Dado que la GN está hoy en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿acaso no confiaba en Alfonso Durazo? ¿No le tiene fe a Rosa Icela Rodríguez?

En su afán militarista el Presidente parece que quiere pasar por encima de la Cámara de Diputados, pues anunció que le entregará -por sus pistolas- otros 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional. La corporación este año ya cuenta con 35 mil millones de pesos.

El más preocupado debe ser el nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues tendrá que hacer maromas ya que los ingresos tributarios, en términos anuales, hasta mayo sólo habían crecido un triste 0.3%.

Si no hay una nueva triquiñuela de última hora, el viernes serán desaforados los diputados Mauricio "El Tomatito" Toledo y Benjamín Saúl Huerta, a fin de que sean enjuiciados penalmente, uno por corrupción y el otro por abuso de menores.

Ya está listo el dictamen que será entregado a la Comisión Permanente a fin de que convoque a un extraordinario con el fin de proceder contra ambos legisladores y contra el procurador de Morelos. También, de paso, se ratificará al secretario de la SHCP.

Pasan los días, los meses y los años, y en el sindicato de petroleros sigue sin haber elecciones. Tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps en octubre de 2019, quedó al frente uno de sus incondicionales: Manuel Limón, pero ni toma de nota tiene.

El resultado de este limbo en la dirigencia es que la estructura de Romero sigue mandando en el STPRM (y seguramente limpiando con cloro tooodas las huellas de sus transas), se mantiene la venta de plazas, la revisión del contrato colectivo está en suspenso y hay una auténtica jauría de aspirantes a quedarse con el botín sindical.

No está claro si es Luisa María Alcalde la que está retrasando las elecciones o si es una maniobra gubernamental para cambiar todo y que nada cambie en el sindicato que agrupa a casi 100 mil trabajadores.

No suena nada mal la idea de crear un nuevo organismo internacional que sustituya a la OEA y que pueda investigar graves violaciones a los derechos humanos, tal vez, por ejemplo, como la muerte de mil 600 niños por la incompetencia de quienes tenían que comprar medicamentos oncológicos.