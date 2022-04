ALERTA DE GÉNERO

El 31 de marzo la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) admitió revisar la alerta de género por violencia feminicida en Guanajuato que pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

LA CONVOCATORIA

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El Instituto Nacional de las Mujeres publicó ayer lunes 25 la convocatoria pública para sumar a expertas e investigadores al grupo plural de trabajo que estudiará y analizará la situación que guarda el estado en violar los derechos de las mujeres.

FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN

El grupo que integran autoridades y especialistas analizará los hechos que describe la solicitud de la CNDH, en específico el contexto de violencia feminicida vinculado a los delitos de feminicidio y a las desaparición de mujeres y niñas en la entidad. Ojo.

GRUPO PLURAL

El grupo de trabajo que revisa la alerta de género lo integran representantes de INMujeres, que es quien coordina; de la CONAVIM -órgano desconcentrado de Gobernación-; la CNDH; y las representantes de instituciones académicas y de investigación, dos de carácter nacional y dos más que sean de Guanajuato.

LA SELECCIÓN

Las representantes de las instituciones públicas son nombradas mediante oficio por los titulares de cada institución, mientras que las de instituciones académicas o de investigación deben surgir de una convocatoria que ayer INMujeres hizo pública.

DURA REALIDAD

No es la primera vez que Guanajuato está en la mira de declarar la alerta de género, pero sí la primera en donde los homicidios y las desapariciones son el gran tema.

PRUDENCIA

Sobre el asunto Diego Sinhue fue prudente y admitió que lo importante es hacer más por las mujeres, eso sí, pidió que el análisis se someta al rigor técnico y no político. Falta saber qué opina Anabel Pulido, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), que por cierto cada año tiene tijera en su presupuesto.

PAN Y LAS DENUNCIAS

El jefe estatal del PAN, Eduardo López Mares, acompañado de legisladores federales, anunció este lunes que interpondrán denuncias ante el INE por lo que consideran violencia política en una campaña por votar contra la reforma eléctrica.

CONTRA REGIDOR

Una de las denuncias, dijo el dirigente panista, es en contra del regidor de Morena en León, Antonio Cabrera, por participar, presuntamente en un horario laboral, en las protestas que hubo en oficinas de enlace de los legisladore federales leoneses.

LA OTRA CARA

De lo que no habló Lalo es de la otra protesta, la realizada el sábado en la casa de gestión de la senadora morenista, Malú Mícher, a la que acusó de un tufo panista. En ambos lados bienvenida la libertad de expresión, pero no las descalificaciones.

DERECHO A DISENTIR

En la conferencia de prensa semanal del PAN Guanajuato los legisladores federales Román Cifuentes, Saraí Núñez, Berenice Montes, Esther Mandujano y Herminio Torres, exigieron que se respete su derecho a opinar y a votar diferente a la 4T.

CAMPAÑA DE ODIO

Denunciaron que las protestas con cartulinas en sus casas de gestión la semana pasada incluían insultos, humillaciones, comparaciones destructuras y amenazas, lo cual podría prestarse a más agresiones motivadas por las acusaciones de Morena.

¡YA BASTA!

Lalo López señaló: “Ya basta que el Presidente de la República violente la ley, de que Morena violente de manera sistemática la ley y, sobre todo, basta a la violencia política contra las mujeres”. Román Cifuentes también acusó a López Obrador de dar el banderazo para iniciar la persecución política a quienes piensan distinto.

AHORA EL LITIO

Sobre la nacionalización del litio los panistas cuestionaron que el Gobierno federla invertirá mucho dinero en una nueva dependencia que lo administre, que no se sabe qué beneficios traiga. Aclararon que votaron en abstención pues faltó análisis. Además de que la Constitución establece que todos los minerales son de la Nación.

ALDO, LOS FOROS

El diputado panista leonés, Aldo Márquez, no dejó de sonreír ayer que en su calidad de Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, encabezó en León el quinto foro de consulta para una nueva Ley de Turismo en Guanajuato. Antes los realizaron en Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo y uno más que fue virtual.

EL ESPALDARAZO

Y no es para menos, en los cuatro primeros lo acompañó el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, y en el cierre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su amiga la alcaldesa Ale Gutiérrez. No es ordinario la asistencia del Góber en un simple foro de consulta, a no ser que el organizador esté en la lista de ‘algo’ al 2024.

TODOS PRESENTES

Además de Aldo Iván (quien es hermano del coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alan Márquez) estuvieron el resto de los integrantes de la Comisión de Turismo: Margarita Rionda (PAN), Martín López (PAN), Irma Leticia González (Morena), Dessire Ángel Rocha (Movimiento Ciudadano), y otros más.

Éctor en Oaxaca

El legislador federal por el 05 distrito de León, el médico Éctor Jaime Ramírez Barba, anduvo por Oaxaca en apoyo a la candidata del PAN a la gubernatura, Naty Díaz. La presumió como mujer de palabra y valores, que sabe lo que es venir de abajo y luchar por la gente. Éctor agradeció la invitación y espera regresar pronto.

En Oaxaca, un estado con histórica presencia marginal para Acción Nacional, este partido decidió ir solo; y hoy, aunque gobierna el PRI, el rival a vencer es Morena.