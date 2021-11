***AMLO y Diego

Al igual que la visita del 15 de julio del 2020 donde también abordaron la seguridad y violencia en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el góber Diego Sinhue Rodríguez acordaron lo evidente: el seguir trabajando coordinados.

*Sin acuerdos

El Presidente promete construir más cuarteles y desplegar más fuerza operativa y de inteligencia, lo mismo otra vez. Diego pide espacios para recluir a los reos y agua para León. No se atreven a comprometerse sobre cuándo y cómo regresar la paz.

*Sin fiscales

Con el pretexto de no crispar los ánimos de la relación, mejor no invitaron al fiscal del Estado, Carlos Zamarripa. El fiscal de la República, Alejandro Gertz, aquí no se ha parado (al menos que sepamos). Así es complicado el combate a la impunidad.

***Diego y su equipo

Al encuentro previo en la XII Región Militar asistieron junto con Diego, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; la secretaria de Gobierno, Libia García; y la alcaldesa Lorena Alfaro. Carlos Zamarripa no fue invitado, a diferencia de la reunión de julio del 2020 a la que sí asistió y tomó la palabra.

*AMLO y el gabinete

Con AMLO, como en la mayoría de sus giras, lo acompañó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; los titulares de la Sedena y la Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

*¿Dónde está Gertz?

No es sorpresa que no asistiera el fiscal de la República Alejandro Gertz, con eso de que las fiscalías son autónomas. Tampoco estuvo en la reunión de julio del 2020. Lo extraño es que no se sabe de ninguna visita oficial a la entidad de quien tiene a su cargo la persecución de delitos federales, como es el de delincuencia organizada.

*Buenos modales

En este tipo de visitas es natural que domine la cordialidad y el respeto entre el Presidente y el Gobernador, nada de golpes en público, todo es camaradería. Ni se acordaron de las seis veces que AMLO ha pedido la remoción del Fiscal Estatal.

*Agua, esperanza

Diego obtuvo por fin la cita que tanto pidió al Presidente en la que ya aterricen un proyecto alternativo para el abasto de agua para León y la región. AMLO le dijo a Diego que le gustaría regresar en enero a anunciar el acuerdo, todo dependerá de la reunión de diciembre. “Veo mucha voluntad, lo veo animado”, confía Sinhue.

***Al grito

En el desayuno en la Región Militar de Irapuato, en la plática informal Diego le lanzó el anzuelo al Presidente para ver si se anima a encabezar la ceremonia del Grito de Independencia en la cuna: Dolores Hidalgo. No le dijo que sí, pero tampoco que no.

*Invitado

Este último año de plano no hubo nadie del gabinete federal en el Grito. El de 2020 tuvo que ser virtual ante la pandemia y en 2019 asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El último Presidente de México que estuvo en Dolores fue Felipe Calderón, en el 2010 para el festejo del Bicentenario de la Independencia.

***A los migrantes

AMLO abrió la mañanera desde Irapuato agradeciendo a los migrantes de Guanajuato, y no es para menos con su aporte a la economía con 4 mil millones de dólares de remesas al año en la entidad y los 50 mil millones de dólares nacional.

*Remesas, oxígeno

El Presidente lo expresó así: “Eso nos está sacando del hoyo, acompañado de lo que se está destinando de abajo hacia arriba para apoyar a los más pobres”.

*Ya hablé con Biden

Recordó que en su reciente visita a Washington le planteó al presidente Joe Biden que se cumpliera el compromiso de regularizar a quienes trabajan honradamente en los Estados Unidos y que esperan que así se apruebe para 11 millones de paisanos. Dijo que estarán muy pendientes de cómo votan los legisladores estadounidenses.

***Todos al zócalo

Para cerrar su mañanera desde Irapuato AMLO nuevamente convocó a todos a asistir el próximo miércoles 1 de diciembre a las 5 de la tarde al Zócalo para escuchar su mensaje con motivo de los tres años de su gobierno. “Si se llena mucho no dejen de llevar su cubrebocas”, dijo al tiempo que sacó el suyo del bolsillo.

***Asamblea tricolor

Hoy el PRI Guanajuato llevará a cabo su Asamblea Estatal rumbo a la XXIII Asamblea Nacional. En la agenda está elegir a los 54 delegados estatales (35% deben ser jóvenes) de entre los 142 seleccionados en las asambleas municipales.

*Los delegados

A la comitiva hay que sumar a dos representantes de regidores, dos de presidentes municipales, dos de diputados, dos de dirigentes municipales del partido y dos de comités seccionales, en todos los casos, electos entre sus pares, según explicaron. Además de 10 miembros del Comité Estatal y de los sectores y organizaciones.

*Futuro del partido

Hoy también los priistas reflexionarán sobre cuatro asuntos: proyecto de país, vida interna, rumbo del partido y estrategia política, esto para ir preparándose para la XXIII Asamblea Nacional que tiene como lema “Nuevos tiempos, nuevos retos” y que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 11 de diciembre.

Reconocen a los profesionistas

En el marco del Día del Profesionista Colegiado en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez reconoció a 39 de ellos, así como a 40 colegios municipales y 13 colegios estatales que recibieron su constancia de participación en el Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato, ayer en el Teatro Juárez.

Guanajuato, es la segunda entidad a nivel nacional con el mayor número de colegios registrados. Se cuenta con 243 colegios de profesionistas municipales.

Diego destacó que los profesionistas, así como las organizaciones de la sociedad civil, son claves en el motor del desarrollo económico y social de Guanajuato.

Foto: Gobierno del Estado.

