AMLO y Vargas Llosa

Al presidente López Obrador le pueden preguntar lo que sea, que él responde lo que se le antoja. En su conferencia del 29 de diciembre, uno de esos reporteros aplaudidores le preguntó sobre la posición de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, ante la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. En su larga digresión de respuesta, en la que nunca tocó el tema que se le preguntó, se lanzó una vez más en contra del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

"Hace unos 10 días me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan -porque también así está el mundo, siguen creyendo en lo mismo-lo invitan creo que a Estados Unidos a una conferencia todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina y él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina. Pero es un discurso que no aporta nada, de lugares comunes, y es un discurso de derrota, un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas".

La nota en los periódicos y noticiarios fue que a López Obrador le da gusto la decadencia de Vargas Llosa. Parecería una muestra más de la imprudencia del presidente, si hubiera razones para pensar que el ganador del Premio Nobel de literatura, de 85 años, sufre alguna decadencia. Pero no hay ninguna indicación de ello. Al contrario, sus palabras en el encuentro de Miami marcaron una importante llamada de alerta ante los ataques a la democracia liberal en Latinoamérica.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien asistió de manera virtual, declaró algo muy similar: "Estamos experimentando un deterioro evidente de la democracia. Estamos en un momento en que el mundo se ha vuelto mucho más autoritario que en el pasado. América Latina es la región que está experimentando el mayor deterioro del mundo".

Vargas Llosa cuestionó las políticas del brasileño Jair Bolsonaro, a quien consideró "un payaso", y del nicaragüense Daniel Ortega, quien "para hacerse elegir ha eliminado a todos sus rivales y los ha mandado a la cárcel". Criticó también la elección de Pedro Castillo en Perú, que "va en la dirección de Venezuela, Nicaragua, Cuba". Advirtió que "México vive un retroceso dramático, con un presidente populista y demagogo. Bolivia es una dictadura". El exguerrillero Gustavo Petro podría ganar las elecciones en Colombia. "¿Qué es lo que queda en América Latina? Uruguay y. Ecuador. Y Ecuador está muy amenazado. Entonces solo queda Uruguay, que es lo que representa el verdadero progreso".

Es paradójico que un presidente tan conservador como López Obrador, cristiano, promotor de programas asistencialistas más que del desarrollo, partidario de la centralización del poder en su persona, acuse de conservadoras las posiciones liberales. López Obrador rechaza las libertades económicas, políticas y personales, pero busca presentarse siempre como liberal.

No es difícil entender el pensamiento liberal de Vargas Llosa. Lo ha expresado en numerosos artículos, en su autobiografía El pez en el agua y en el ensayo El llamado de la tribu, además de en la serie de televisión Una vida en palabras. No hay decadencia en su pensamiento. Al contrario, sus ideas revelan ese amor por la libertad que define el liberalismo. Es posible que un presidente conservador como López Obrador no esté de acuerdo con las ideas liberales de Vargas Llosa. Pero eso no las hace decadentes ni les quita relevancia o brillantez.

Sin beneplácito

El embajador Agustín Gutiérrez Canet señala en una columna en Milenio que el gobierno de España no ha querido otorgar el beneplácito a Quirino Ordaz para ser embajador en Madrid. "Las descortesías al final se pagan", comenta.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos