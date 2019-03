ASTERISCOS

***LIBRA RECHIFLA

El presidente López Obrador tuvo ayer eventos públicos para entregar apoyos sociales en Aguascalientes y en León.

Martín Orozco decidió no asistir, Diego Sinhue se la jugó, y la libró.

*LUNA DE MIEL

AMLO y Diego cerraron filas en la lucha contra el huachicol y la violencia, los apoyos sociales y la protección a la industria local. Se llevaron aplausos, olvidaron abucheos y se levantaron los brazos.

*SIN RESPUESTA

Diego aprovechó para pedirle “no nos olvide con la infraestructura” (prioridad, ampliar la Silao-San Felipe, que EPN no cumplió). AMLO no prometió nada públicamente.

*** MALÚ Y EL PRESIDENTE

La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher Camarena, quien es Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, participó como oradora en Palacio Nacional en el evento que encabezó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, conmemorativo del “Día Internacional de la Mujer”.

* ‘AQUÍ ESTAMOS’

Malú se dirigió a AMLO para decirle: “Aquí estamos, cuente con nosotras, con este gabinete paritario”.

Dijo que son las insistencialistas, que no quitarán el dedo del renglón para luchar contra la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a los servicios de salud y bienestar.

* ELOGIOS A OLGA

Destacó que se tiene una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, feminista, le aplaudieron los asistentes, Olga y Andrés Manuel. “Presencia de mujer no garantiza conciencia de género, y sí puedo decir que en este gabinete y Congreso paritario la conciencia de género sentó sus reales”.

* A LA SOCIEDAD CIVIL

La Senadora llamó a pasar de la igualdad en la ley, que ya hay muchas y habrá que reformar lo que sea necesario; a la igualdad sustantiva, que la realidad de las mujeres cambie. Se refirió a sensibilizar a los órganos de Seguridad y Justicia para atender a las mujeres, y destacó el valor de la sociedad civil “que llega a las 3 de la mañana, paga un taxi para representar a una mujer y acompañándola en su defensa”.

* Y AL PRESIDENTE

Y del Presidente dijo: “Jamás he escuchado un comentario misógino, es aliado y consciente que el Estado renunció a su responsabilidad y debe ser el responsable de proteger, sin hacer a un lado el trabajo de muchos que acompañan al Gobierno (en otra referencia al trabajo de la sociedad civil)”.

* PLAN EMERGENTE

Llamó a cerrar filas con el “Plan de acciones emergente para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas”, que esta semana presentaron Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres.

*** AMLO Y EL ABORTO

Por cierto en el tema del aborto legal que la titular de Gobernación puso sobre la mesa esta semana, y por el que se ha pronunciado a favor la Senadora leonesa, López Obrador le ‘puso hielo’ ayer al declarar en la mañanera que no es un tema prioritario y no es tiempo de abrir esos debates. No está en su ánimo.

* “WERA” ALZA LA VOZ

La senadora panista de León, Alejandra “Wera” Reynoso se quejó en sesión de que entraran al recinto y sus escaños estuvieran ocupados por los pañuelos verdes a favor del #AbortoLegalYa, a los que llamó objetos de causas de unos cuanto, y se pronunció por las iniciativas que defiendan a la vida y familia.

*** RECLAMO DEL PAN

Las diputadas federales del PAN, bancada que coordina Juan Carlos Romero, fijaron postura con una carta dirigida al Presidente en la que le reclaman falta de compromiso precisamente con las mujeres. “Las ignora en sus necesidades y pretende sometarlas mediante la dependencia económica”, acusan.

*DAR LA ESPALDA

Le reclaman la disminución de recursos para atender la salud de las mujeres, como la atención al cáncer cérvico uterino y al VIH SIDA, y el golpe a ‘Estancias Infantiles’ que “violenta a mujeres que han sido señaladas, sin prueba alguna, de ser corruptas por el simple hecho de estar al frente de una estancia”. Y le piden visitar estancias, refugios, hospitales, conocer a las organizaciones sociales, antes de decidir.