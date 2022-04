ASTERISCOS

REVOCACIÓN, PAN ATACA

La contracampaña del PAN Guanajuato en contra de la Revocación de Mandato se mantiene, el INE desechó la queja que Morena interpuso. En espectaculares y redes sociales acusan es show y llaman a participar “en elecciones, no en simulaciones”.

MORENA, LAMENTA

La senadora morenista, Antares Vázquez, lamentó que el INE “ordena retirar bardas y lonas a favor de la consulta, pero da la autorización al PAN para poner espectaculares en contra. ¡Ah!, pero se dicen demócratas y árbitro imparcial”, tronó.

LEY Y SIMULACIONES

De acuerdo a una resolución de la Corte los partidos políticos no tienen facultad para promover la participación de la ciudadanía en la consulta del 10 de abril. Morena está en descarada campaña por llevar a las urnas y el PAN por el vacío.

ALDO EL FESTEJADO

Primero reunió a sus amigos de la clase política para inaugurar un restaurante en León, y el sábado otra vez, ahora en Jalpa de Cánovas, para celebrar sus 36 primaveras. Muy festejado estuvo el diputado local panista, Aldo Márquez Becerra.

LA PLANA MAYOR

A la cita llegó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; el jefe de gabinete, Charly Alcántara; diputados locales y federales; y muchos de los alcaldes: Alejandra Gutiérrez (León), Lorena Alfaro (Irapuato), Alejandro Navarro (Guanajuato), Ariel Corona (Cortazar), Toño Marún (San Pancho) y Roberto García (Purísima), etc.

NO SE DISTRAIGAN

Aldo preside la Comisión de Turismo del Congreso local, la cual el viernes realizó en Dolores Hidalgo el Tercer Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Turismo. Se trata de uno de los sectores que fueron más golpeados por la pandemia. Así que a trabajar sin distraerse en el futurismo electoral del 2024. Todo a su momento, calma.

EN APOYO A TERE

Antes de ‘descolgarse’ a la fiesta de Aldo, el dirigente Marko Cortés estuvo en Aguascalientes para el arranque de campaña de la candidata de “Va por México”, Tere Jiménez. Ahí estuvieron también el diputado federal sanmiguelense, Ricardo Villarreal García, y el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

LUIS ALBERTO, RESPALDO

Y, aunque no aparece en las fotografías de redes, sabemos todos de la relación que tiene el exalcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, con la candidata.

SAN MIGUEL, DISPUTAS

Y hablando de San Miguel y el pleito entre Luis Alberto y el alcalde priista Mauricio Trejo, sigue la disputa por el control del Organismo Operador del Agua Potable (SAPASMA), cuyo Consejo Directivo fue nombrado el 8 de octubre del 2021 (dos días antes de asumir el nuevo Gobierno) y que no tardaron en darles las gracias.

TREJO A MAGISTRADO

Trejo Pureco, en sesión de Ayuntamiento, envió un mensaje directo al magistrado Gerardo Arroyo, de la Sala 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien resolviera por restituir el nombramiento del Consejo Directivo del SAPASMA.

ES VIOLATORIO, DICE

El Alcalde señaló que dicha resolución no toma en cuenta una suspensión de un Juez federal a favor del actual Consejo, y lo que les piden es violar la ley. El Ayuntamiento, con la ausencia de la fracción del PAN, respaldó la postura de Trejo.

NO SE MUEVEN

Mencionan que el pasado 29 de marzo se otorgó una suspensión provisional a los actuales consejeros que interpusieron un juicio de amparo, por lo que no se puede ejecutar la resolución del pleno del Tribunal Administrativo hasta en tanto esté vigente la suspensión. Eso quiere decir que el actual Consejo seguirá en funciones.

LANZA EXHORTO

Mauricio lanzó lo siguiente: “Lo exhorto a que no falle o deje de fallar nada más porque no pertenecemos a una misma ideología partidista. Los fallos tienen que ser neutrales y apegados a la Ley. Este Ayuntamiento está unido… Algo no correcto está pasando en los fallos que están emitiendo en contra de este Municipio”.

ÁNGELES, FINALISTA

La ex presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), María de los Ángeles Valdepeña Ducoing, está entre los 13 aspirantes finalistas para las dos vacantes en disputa para llegar al INAI México.

MORATORIA CONSTITUCIONAL

El primer Gobernador panista de Querétaro y hoy legislador federal, Ignacio Loyola, propuso conformar una “moratoria constitucional”, esto es, que 167 diputados se comprometan a decir no a cualquier cambio a la Constitución hasta el 2024. Esto sería suficiente con los 113 del PAN, 14 del PRD, 24 de MC y con sólo 16 del PRI.

MEDINA, PROMOTOR

El que ya se pronunció sobre la necesidad de apoyar la iniciativa para poner un freno a Morena y aliados, es Carlos Medina Plascencia. Ambos son parte del grupo “Unidos por México”, de panistas de viejo cuño que buscan impulsar reformas internas en el PAN y externas como elecciones primarias abiertas en los partidos.

Lorenzo y el cambio de color

Lorenzo Chávez Salazar, ex diputado local, ex regidor y ex candidato del PRI a la alcaldía de Yuriria, presumió en sus redes sociales una foto junto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, tomada el sábado en Jalpa de Cánovas, Purísima del Rincón, en el festejo de cumpleaños del diputado local Aldo Márquez. “Qué gusto saludar a Marko. Mi respeto, admiración y trabajo a la orden”, escribió el expriista, hijo del dirigente estatal de la CNC, Lorenzo Chávez Zavala.

Lorenzo trabaja ahora en la Jefatura de Gabinete del Gobierno Estatal, en el equipo de Juan Carlos Alcántara, quien además es integrante del Comité Nacional del PAN.

