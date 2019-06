***ABRAZOS, NO BALAZOS

El delegado de Programas de Desarrollo Integral del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, visitó comunidades de Villagrán (región cuna de un cártel del huachicol) y expresó que “abrazos, no balazos”.

* DELEGADO, LA GIRA

En la semana pisó Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, y así va de plaza en plaza, reunión en reunión, para llevar programas sociales y anunciar centros integradores de servicios.

* MÁS QUE APOYOS

Está bueno eso de las becas, pensiones, y más. Pero gobernar es más que eso. Hay que poner orden en las delegaciones y que confirmen dónde es que quedarán las bases de la Guardia Nacional, por ejemplo.

*** UN PASEO POR EL SIT

No tuvo eco la propuesta de usar el transporte público durante una semana, que hiciera en sesión de Cabildo la regidora tricolor, Vanessa Montes de Oca, quien además será la única de la oposición en la Comisión Mixta que revisará la solicitud de incremento presentada por los transportistas.

* NO LE ENTRAN

El jueves Vanessa comentó en asuntos generales de la sesión de Ayuntamiento: “Me gustaría invitarlos a que durante una semana nos bajemos de nuestros vehículos y pasemos más de tres horas diarias en esperas en un transporte público saturado y de mala calidad en relación con su precio”. Nadie le tomó la palabra más allá de algunos comentarios aislados de quienes dijeron que alguna vez ya lo han hecho.

* TIEMPO DEL ALCALDE

Sobre ese punto habló ayer Héctor: “El tiempo del Alcalde tiene que generarse para poder tomar las decisiones, entiendo lo que están tratando pero el Alcalde tiene responsabilidades...(respecto a si invitará a la fracción panista) Ya están muy grandes para que yo les ande haciendo invitaciones”.

* INFORMACIÓN PARA DECIDIR

Hacer algunos recorridos por rutas, paraderos y estaciones, no está de más para que los miembros del Ayuntamiento se sensibilicen sobre el servicio de transporte público, aunque lo más importante para tomar una decisión es el exigir tener la información suficiente para evaluar los costos reales del Sistema, utilidades de los permisionarios, el cumplimiento de compromisos, opinión de usuarios, etc.

* MESAS PRIVADAS

Hasta hoy todavía no hay información para el análisis, y por eso no hay fecha para reunión de la Comisión Mixta Tarifaria, que, por lo visto, lo que veremos serán primero varias mesas de trabajo privadas donde revisan todo, para cerrar con una sesión formal de Comisión (que por ley son públicas) donde se vote.

*** CONSEJO PAN

El PAN alista la renovación de su Consejo Estatal, el órgano máximo de decisión del partido. Se confirma por 100 miembros (50 hombres y 50 mujeres) y pues no se prevé una contienda acalorada, a diferencia de diciembre 2106 cuando las elecciones de consejeros estatales y nacionales fue tomada por los grupos de Diego Sinhue y Fernando Torres para jugar a las vencidas sobre sus fortalezas internas.

* ASAMBLEAS

Hoy no hay nubarrones internas en el PAN, pero una contienda siempre es una contienda. La Asamblea Estatal sería el 8 de septiembre, antes que pasar por las asambleas municipales el día 11 de agosto. Pero, para aspirar a competir, hay que aprobar antes los exámanes que se aplicarán el 22 y 23 de junio.

* LOS CURSOS

El Comité Estatal del PAN, que comanda Román Cifuentes, realiza a través de la Secretaría de Formación y Capacitación que encabeza Miguel Vasallo, dos cursos regionales para preparar a los aspirantes a consejeros. El primero ya fue en las instalaciones del CDE con 70 participantes, y el segundo será este lunes 17 de junio en las instalaciones del Comité Municipal del PAN en Salamanca.

* ¿Y FERNANDO?

Por cierto ahora que recordamos las grillas azules de hace no mucho es inevitable no preguntar ¿y qué pasó con Fernando Torres Graciano? El hoy Diputado federal mantiene un bajo perfil en San Lázaro y también toma distancia de la vida interna del partido. No parece -hoy- tener ganas de una revancha.