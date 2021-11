¿Ahora quién podrá rescatarnos?

El ciudadano presidente Mendoza Márquez, ha sido muy descuidado en analizar lo que le proponen, y lo que oferta públicamente. El olfato político ya lo traiciona frente a la realidad y los hechos, 72 años encima no son pocos.

En relación a la policía cibernética, en la que insiste, debo decirle, que El Modelo homologado de Policía cibernética (MHPC), forma parte del Programa Nacional de Seguridad, y fue creado en el 2017 por el Consejo Nacional de Seguridad, “es un subprograma federal con Prioridad Nacional, y está subsidiado con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Le cuento, en Guanajuato, ya existe la Coordinación de la Policía Estatal Cibernética, “cuyo propósito consiste en realizar acciones preventivas y procedimientos basados en inteligencia, análisis de modos de operación de actores o grupos delictivos, así como hechos ilícitos donde se utilicen o empleen medios electrónicos y tecnológicos”. Y claro, hay una larga regulación jurídica y lineamientos de actuación, legislados y aprobados, que no citaré por ahora.

La policía cibernética estatal forma parte del Comité de Ciberseguridad, que sesiona de manera virtual o presencial cada mes, y la preside la Guardia Nacional ante representantes de las Unidades de Policía Cibernética del País.

En este año, el fondo para el MHPC no fue contemplado por Guanajuato en el Convenio de Coordinación (FASP), su financiamiento está en ceros, aunque la Policía cibernética estatal sigue operando. El MHPC, contempla un conjunto inseparable de acciones científicas que el municipio no puede asumir, ni es su competencia: la prevención, la atención y vinculación, reacción y respuesta, investigación y gestión, tal como lo señala en su prospección. La mayoría de los delitos son competencia de la Fiscalía Estatal, de la SSC estatal, y en su caso del fuero federal.

El viernes de la semana pasada, el ciudadano Mendoza Márquez, estuvo con el Secretario de Seguridad Ciudadana estatal, para firmar el Convenio de coordinación para la seguridad. Allí se debió plantear el apoyo eficaz y efectivo de la policía cibernética estatal para el municipio, entre otras cosas. Pero lejos de eso, se dedicó a grillar.

A su salida, dijo: "el presupuesto Federal lamentablemente no beneficia en nada al estado ni al municipio… todos los fondos y apoyo que tenía el Gobierno Federal pues fueron eliminados… el fondo de fortalecimiento para las policías municipales el (Fortaseg) que se utilizaba para sueldos, salarios, capacitación y adiestramiento y equipamiento… ya no existe; otro fondo… para infraestructura… lamentablemente ya no existe”.

Para ubicar los señalamientos, debo decirle que el FORTASEG era un subsidio que se otorgaba a los municipios hasta el año 2020 y, en su caso, a los Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública, en lugar de los municipios o coordinados con ellos. Era un fondo tripartito.

Corrijo al ciudadano presidente municipal, no era un fondo para las policías municipales, sino para la seguridad, porque implicaba aspectos como la evaluación y control de confianza, capacitación, homologación policial, mejora de condiciones laborales, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito, conformación de bases de datos, centros de atención de llamadas de emergencia, entre otros. Y corrijo otra vez al ciudadano presidente, no se creó, ni se utilizaba para pago de sueldos y salarios.

Celaya recibió del 2016 al 2020 del FORTASEG, la cantidad de 90.2 millones de pesos. El año pasado -2020- recibió 17.2 millones de pesos, y en plena crisis de seguridad, se gastaron en uniformes 11millones 870 mil pesos: compraron 1750 gorras a 400 pesos cada una; 1750 camisolas a 1600 pesos cada una; 1750 pantalones a 1600 pesos cada uno; 500 fornituras a 1600 pesos; 1750 botas a 1800 pesos cada par. Como usted observará, el número de “uniformes” supera la cantidad de personal en la seguridad municipal, y no fue la única vez. A partir del 2021, el dinero del FORTASEG se trasladó para las operaciones de la Guardia Nacional, ya comprenderá por qué.

Bien, del 2014 al 2018 (5 años) el FASP -fondo presupuestal para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública- le entregó al gobierno de Guanajuato 1mil 266 millones 691 pesos; del 2019 al 2021 (3 años) le entregó 782millones 651mil 247 pesos (este año fueron 266millones 412mil 688pesos). Corrijo nuevamente al ciudadano presidente municipal, el FASP está vigente. Lo que sí es cierto, es que la violencia y la delincuencia desde el 2016 al 2021, crecieron de manera dantesca, a pesar del dinero recibido.

Sin lugar a dudas, el ciudadano Mendoza Márquez tiene que sentarse, respirar tres veces, y leer, leer mucho antes de seguir metiendo la pata, o le pasará lo que al Capitán Garfio. En tres semanas de gobierno, ya tenemos hechos que lamentar, producto de una estrategia general de seguridad que solo ha irritado al avispero.

La Policía cibernética municipal es una ocurrencia que se oye cool, y seduce pero no tiene viabilidad. En el mejor de los casos, es necesario exigir una coordinación real y efectiva con la Guardia Nacional, La Fiscalía y la Secretaria de Seguridad Ciudadana estatal.

Celaya necesita un liderazgo fuerte, inteligente, informado, con autoridad moral y política; llorar en público como lo hizo hace tres días el ciudadano Presidente municipal, muestra una fragilidad emocional, y una debilidad institucional frente a los delincuentes. Se quebró, lo doblegaron. ¿Aguantará tres años?

Revolcadero. Del atentado, y el asesinato un día después de 2 agentes de tránsito, ahora resulta que los elementos de las corporaciones de seguridad no son confiables, y por lo tanto son los sospechosos de esos eventos. Los ciudadanos Sinhue, y Mendoza Márquez, cambian de opinión un dorito antes, y un dorito después.

