Ahorrar en medicinas

A veces ahorrar sale muy caro". -Popular

El presidente López Obrador presumió ayer que su gobierno ha ahorrado 11,880 millones de pesos, 20 por ciento, en medicamentos. Su secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que se han adquirido 723 millones de medicinas a través de la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, por 43,278 millones de pesos. Según Alejandro Calderón, coordinador del INSABI, México tiene asegurado el abasto de medicamentos oncológicos por compras a Corea del sur, Argentina, Cuba y Alemania.

Me gustaría decir que tengo otros datos, pero no. La razón es que todavía no se han concretado las compras y no hay forma de saber si hay un ahorro o si ya se han garantizado los medicamentos.

"No hay contratos todavía -me dice Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutica (Inefam)--. Los laboratorios no han aceptado ni firmado los contratos". En las cartas de intención de la UNOPS, por otra parte, hay muchos errores. "En algunas no viene el total de las piezas o se asignan claves por las que [las empresas] no han competido. No hay programación de las entregas. Las cartas no son contratos. No ha habido traslado de dinero". Tengo copia de una de estas cartas en que la UNOPS pide documentos adicionales y advierte: "No inicie ninguna producción hasta que la UNOPS y su representada hayan firmado un contrato que regule la transacción".

Las licitaciones no incluyen la distribución, que suele representar alrededor del 8 por ciento del costo. El gobierno mexicano no tiene capacidad para distribuir, especialmente ahora que Birmex está saturada con las vacunas para el covid, por lo que la UNOPS recomendó al gobierno no marginar a los distribuidores locales, pero este no hizo caso.

Aunque no queda claro todavía si hay ahorros, sí sabemos que las quejas por el desabasto se han multiplicado. Un seguidor en Twitter, Gustavo Manzano, me decía este 27 de mayo: "Ayer fui al IMSS por medicamentos de un pariente con diabetes. Lo he hecho por ayudarlo varios años. Por vez primera, me dijeron que no tienen metformina, un medicamento que realmente es barato, pero que le ayuda a su control. ¿Eso es ahorro? El IMSS no tiene medicamentos. Pésimo". Otro, Heribert Saa, señalaba: "Pues tiene mucha razón [el presidente]. En ningún centro de salud hay ni el más simple medicamento, ni paracetamol., así de grande es el ahorro".

Mientras esperamos el resultado de las licitaciones de la UNOPS, el Inefam reporta que en el primer trimestre de 2021 el sector público compró 40 por ciento menos medicamentos que en el mismo período de 2020, pero a precios 10 por ciento mayores. La pulverización de las compras y las asignaciones directas han elevado los costos.

El presidente tiró a la basura el anterior sistema de compras consolidadas que encabezaba el IMSS porque dijo que había corrupción y una concentración excesiva. En cuanto a la corrupción, no ha presentado pruebas ni acusaciones formales; en la concentración, resulta que es menor que en Estados Unidos y otros países. En la lista de las supuestas empresas acaparadoras, el gobierno incluyó ayer en séptimo lugar a su propia Birmex.

Aplaudo que el gobierno trate de evitar la corrupción y quiera ahorrar, pero no ha vencido la deshonestidad y los únicos ahorros que ha logrado son por no comprar medicamentos. Los procesos los están manejando funcionarios sin ningún conocimiento de esta compleja especialidad. Nunca se había visto un desorden tan importante en la adquisición de medicinas para el sector público.

Censura

Durante meses, cuando Trump era presidente de EUA y culpaba a China de haber producido la pandemia, Facebook censuró los mensajes que sugerían que el SARS-CoV-2 había sido producido en un laboratorio. Este miércoles, después de que Biden anunció una investigación sobre el tema, dejó de hacerlo.

Twitter: @SergioSarmiento