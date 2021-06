AL SECRETARIO Luis Cresencio Sandoval le acaba de caer un auténtico problemón en el escritorio. Se trata del caso de las jóvenes Polly y Fernanda, atropelladas salvajemente por el hoy prófugo Diego Armando Helguera Salgado.

EL ASUNTO le toca de rebote a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero su participación podría ser clave para atrapar al agresor de las dos muchachas que están al borde de la muerte. Y es que de acuerdo con los familiares de las víctimas, el agresor fue cadete militar y su padre es un coronel del Ejército Mexicano.

ACTUALMENTE tanto Helguera Salgado como su familia se esfumaron y nadie conoce su paradero, pero si la Sedena decide intervenir y encontrar a uno de los suyos, es muy probable que se pueda hacer justicia. Habrá que ver qué orden da el General Secretario.

NO ES por andar comparando, pero... uno de los temas centrales de la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin fue el de la seguridad cibernética. Y en México, sin embargo, las autoridades no parecen tomarse muy en serio ese asunto.

Y NO ES cosa menor: en 2019 fueron hackeados los sistemas de Pemex y los criminales pedían 5 millones de dólares. Hace un par de semanas sucedió lo mismo con la Lotería Nacional. Hasta ahora el Gobierno federal no ha reconocido si pagó o no ambos rescates.

LA CAPACIDAD de los ciberdelincuentes se vio el mes pasado cuando secuestraron por cinco días uno de los oleoductos más importantes de Estados Unidos, lo que provocó una crisis de abasto en el sureste norteamericano.

TOMANDO eso en cuenta, ¿qué pasaría si una banda internacional de hackers se va contra la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo? Si el año pasado el incendio en un pastizal dejó sin energía a varias entidades del país, se ve difícil que la “empresa productiva” tenga capacidad para defenderse.

Y AUNQUE Manuel Bartlett es experto en que se le caiga el sistema, la posibilidad de un mega hackeo en una empresa estratégica como la CFE no es guion de película, sino un peligro inminente.

¿A POCO el Presidente le mintió a la cúpula empresarial en el encuentro que tuvieron la semana pasada? Hasta donde se sabe, Andrés Manuel López Obrador les prometió a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios que su reforma electoral respetaría al INE.

SIN EMBARGO, ya salió nuevamente el peine de la descalificación a los organismos autónomos pues, al anunciar las reformas constitucionales que promoverá, el mandatario dijo que pretende renovar al instituto, lo que implicaría integrarlo sólo con sus incondicionales. Es decir, quiere convertir al INE en el ISSP: el Instituto del Sí Señor Presidente.