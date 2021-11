***Alejandra y la ANAC

La leonesa Alejandra Gutiérrez será la primera mujer que encabece la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) -que agrupa a los ediles panistas que hoy son 293-. Antes Bárbara Botello presidió la FENAC -que es la asociación de alcaldes priistas-.

*El equipo

La acompañan como vicepresidentes tesorero y secretario los alcaldes de Benito Juárez CDMX, Santiago Taboada; y de Querétaro, Luis Nava, respectivamente. Ya antes había sido nombrada por Marko Cortés Coordinadora Nacional de Alcaldes.

*La lucha se hace

El martes 9 de noviembre será electa y al siguiente día estará en la Cámara de Diputados con más de una centena de alcaldes del PAN, PRI y PRD, exigiendo mayores fondos del presupuesto federal que la 4T les arrebató a los municipios.

***Fox y las presidenciables

El ex presidente Vicente Fox compartió en Twitter que no ve con malos ojos como aspirantes presidenciables de la oposición a Margarita Zavala y a Lilly Téllez.

*Bravo mujeres

El legislador federal panista Jorge Triana escribió que Claudia Sheinbaum dice que ya es momento de que México sea gobernado por una mujer y dijo que está totalmente de acuerdo con ella...para luego mostrar la foto de Margarita y Lilly. Fox retomó el tuit y dijo: Bravo mujeres. Vamos por todo. Va por México y Sí por México”.

***Mal parados

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato finalmente resolvió las quejas de dos de las viudas de los cinco trabajadores fallecidos el 13 de noviembre del 2020 en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento acreditando omisiones tanto de Sapal como de la Contraloría, no así de la Fiscalía.

*Sapal, omisiones

En el caso de Sapal por más que el director general, Enrique de Haro, dio explicaciones de que los trabajadores tenían prohibido ingresar a ese espacio salvo con protección, la resolución concluye que estaban desamparados: sin la capacitación, ni el equipamiento, ni el mantenimiento de las instalaciones.

*Contraloría, olvido

La otra omisión es la de la Contraloría Municipal que encabezaba Leopoldo Jiménez, que ‘congeló’ durante once meses la investigación con el argumento de que esperaban la determinación de la autoridad ministerial (causa de muerte). Pero su chamba son las responsabilidades administrativas, no las penales. Y no lo hizo.

*Puntos menos

En mal momento le llega al ex Contralor esta resolución, días antes de que la Comisión de Selección nombre a quien ocupe la silla que deja Hilda Marisa Venegas en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, y a la cual él y otros once candidatos aspiran al salario de 102 mil pesos al mes.

*Enrique, la continuidad

En el caso de Enrique de Haro, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez manifestó ayer su deseo de que continúe como Director General del Sapal, decisión que toma su Consejo. “Creo que ha hecho buen trabajo, sin embargo la decisión no la tomo yo”.

*Al pendiente

De la recomendación dijo ayer no tener todavía conocimiento “pero la intención, insisto, es siempre apegarnos a derecho, hacer lo correcto y sobre todo estar cercano con la parte humana, con los familiares de quienes perdieron la vida”. Ese será un tema que tratará, dijo, con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez.

***Campestre, la cita

El Club Campestre que tiene como presidente de su Consejo Directivo a Fernando Magaña, ya solicitó una cita para esta semana con las autoridades municipales para tratar el polémico asunto del descuento del impuesto predial de dos milloncitos.

*El reintegro

Desde que el asunto se hizo público (beneficio fiscal como predio agrícola) al inicio de la actual Administración Municipal, el Club sólo ha dicho que está revisando el asunto. En los últimos días tanto el síndico José Arturo Sánchez como la alcaldesa Alejandra Gutiérrez han demandado públicamente que ese recurso se reintegre.

*Las investigaciones

Lo que está ya en la recta final es la investigación de la Contraloría Municipal que solicitara el 11 de octubre el Síndico sobre el actuar del ex director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, y quien resulte responsable, por el posible daño al erario.

*Ya merito

El proceso de investigación sigue la misma ruta que el otro caso polémico, el del despojo de una fracción del kínder en la colonia Mirador Campestre. Ambos asuntos podrían estar concluidos en no más de 15 días, según estima la Contraloría Municipal bajo el mando de la encargada de despacho, Viridiana Márquez Moreno.

*Y lo que sigue

Eso sí, hay que recordar que se trata sólo de la etapa de investigación de los casos, la cual podría determinar si se advierten presuntas responsabilidades y de qué tipo. Pero, de ser así, una segunda etapa será iniciar con los procedimientos de responsabilidad administrativa que, en el mejor de los casos, llevan tres meses.

*Las competencias

Hay que recordar que por ley las faltas administrativas no graves la Contraloría Municipal es la que sanciona, y las que son graves toca al Tribunal de Justicia Administrativa. Los asuntos civiles y penales ya competen a la Fiscalía Estatal.

***Insistencia

Los colectivos de personas desaparecidas mantienen la exigencia a las autoridades para que encuentren a sus familiares con vida e identifiquen a quienes han sido encontrados en fosas clandestinas este último año.

*Visibilidad

El 2 de noviembre, A tu Encuentro y Hasta Encontrarte realizaron altares de muertos para hacer visible la problemática de la desaparición que persiste en Guanajuato, y principalmente en Irapuato, que es uno de los municipios con mayores índices.

Héctor en el Puerto Interior

Ayer se realizó formalmente la entrega-recepción de la Dirección General de Puerto Interior entre el que llega, el ex alcalde leonés Héctor López Santillana y el que se va, el también ex alcalde Luis Quiroz, en presencia de un representante de la Secretaría de Transparencia. En los próximos días habrá reuniones de trabajo entre Héctor y Luis para dar seguimiento a los compromisos con las empresas.

Con el secretario de Salud, Daniel Díaz, se realizó ayer un recorrido por las instalaciones del macrocentro de vacunación en el Parque Santa Fe 3 de este complejo, en donde se aplica la segunda dosis de AstraZeneca para 18 a 29 años.

Foto: Puerto Interior.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos