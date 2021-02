ALGUIEN debería explicarle al Presidente que construir un aeropuerto es un poquito más complicado que armar un Lego. Y es que, según él, hoy se va a “inaugurar” la primera etapa de Santa Lucía, lo cual, paradójicamente, es una volada.

DE ACUERDO con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea, en las nuevas pistas comenzarán a registrarse aterrizajes y des- pegues de aeronaves militares... ¡y comerciales! Por lo visto, al mandatario no le han informado bien cómo está la cosa.

PARA EMPEZAR, lo que ya se construyó son las nuevas instalaciones físicas de la base militar, cuyas pistas ya existían. Pero, sobre todo, no es posible que realicen operaciones aviones comerciales dado que el futuro aeropuerto “Felipe Ángeles” todavía no cuenta con su PIA, que en pocas palabras es el manual de procedimientos seguros para aterrizar y despegar. Y para que eso suceda, primero lo tiene que autorizar la Agencia Federal de Aviación Civil, un proceso que todavía ni toma pista.

PERO, BUENO, a López Obrador no le preocupa mucho que su percepción de la realidad ande volando bajo, pues cree que Dios es su copiloto.

LA BUENA NOTICIA es que ¡ahí vienen las vacunas! La mala noticia es que el Gobierno está haciendo un cuello de botella electoral para repartirlas. Mientras Marcelo Ebrard anda hablando hasta con el diablo para conseguirlas, acá la cosa es calmaaada.

DE LA VACUNA de Pfizer se reanudan los envíos la próxima semana, con la promesa de que sean 600 mil dosis semanales desde marzo. La de AstraZeneca llegará por tres vías: 2 millones que se compraron a la India; 1.6 millones que se traerían de Corea, vía Covax; y, por lo pronto, 12 millones que se produjeron en Argentina y se envasarán en México, gracias a la iniciativa de Carlos Slim. También están los pedidos de la rusa Sputnik V y la china de CanSino. El gasto podría llegar hasta los 32 mil millones de pesos.

OBVIAMENTE, en un país de 126 millones de personas la vacunación no se resuelve en un par de semanas -¡ni que fueran enchiladas!-, pero más se van a tardar si desde Palacio Nacional insisten en hacer las cosas al estilo 4T. Sería un error despreciar la cooperación de la iniciativa privada en la distribución de las vacunas, pues si algo saben hacer es llevar sus productos hasta los rincones más lejanos de la República.

EN LOS Juegos Olímpicos, Claudia Sheinbaum podría competir en gimnasia artística, pues ha demostrado una capacidad bárbara de genuflexión. Y es que no está fácil promover y pedirle a la sociedad que use en todo momento y en todo lugar el cubrebocas... y al mismo tiempo solapar que el Presidente no se lo ponga. ¿Y la congruencia, amá?