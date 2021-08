Algunas ideas para una consulta popular que interese más del 7%

Nuestro apocado, pero amado, líder, presidente López Obrador, es un hombre al que le gusta preguntar al pueblo bueno y sabio para, dice él, no equivocarse.

La realidad es que pocas veces le pregunta al pueblo algo que no le convenga, como populista de manual, López Obrador sabe que las consultas lavan su responsabilidad pública, aunque realmente sean herramientas que justifican sus caprichos.

La consulta del fin de semana fue un ejercicio de surrealismo sin precedente, lejos de los 528 millones de pesos, unos 75 pesos por voto, que costó saber si se quiere o no establecer un proceso de esclarecimiento por las decisiones políticas tomadas por los actores políticos del pasado para favorecer a las posibles víctimas, sea lo que sea que eso signifique, se abrió un debate sobre legalidad, democracia, pragmatismo etc...

La verdad es que el tema de la consulta dio más flojera que emoción, así que tomando en cuenta que a la 4T no le importa preguntar sobre derechos y que la legalidad la tiene sin cuidado, me atrevo a sugerir algunas preguntas para futuras consultas que, creo, ganarán más adeptos. Confieso que, como la consulta del domingo, muchas no tienen el menor sentido y son mero capricho, ¿me ayuda con más ideas?

¿Está de acuerdo con el regreso a clases, bajo el riesgo que representa hoy el COVID-19 y las medidas de "seguridad" emitidas por el Gobierno? ¿Quiere que Hugo López-Gatell continúe en el cargo? ¿La mañanera del presidente López Obrador debería de continuar? ¿Está usted de acuerdo en la desaparición de los fideicomisos que apoyaban arte, ciencia, cultura y deporte para que ahora el Gobierno otorgue de manera directa los apoyos? ¿Está de acuerdo o no en la desaparición de las guarderías infantiles? ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno mexicano apoye con recursos públicos al expresidente Evo Morales? ¿Está usted de acuerdo o no en que el Gobierno mexicano envíe medicinas y vacunas al gobierno de Cuba? ¿Debe el Gobierno mexicano contratar médicos cubanos frente a la crisis de COVID-19? ¿Está de acuerdo en fijar precios máximos de gasolina? ¿Está de acuerdo en pagar impuestos? ¿Está de acuerdo o no en que nuestro Gobierno exija disculpas públicas al Estado español por los crímenes de la Conquista? ¿Está de acuerdo o no en que se retire la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma? ¿Debe o no cambiarse el nombre de la plaza de la Noche Triste por la Noche Victoriosa? ¿Está de acuerdo o no en que nuestro país contraiga deuda pública para apoyar a las pequeñas y medianas empresas? ¿Está de acuerdo o no en que nuestro país compre medicinas en el extranjero debido a sospechas de corrupción por farmacéuticas nacionales? ¿Debería Emilio Lozoya ir a la cárcel? ¿Deberían liberar o mantener presa a Rosario Robles? ¿Está de acuerdo o no con la liberación de Ovidio Guzmán para mantener la pax narca en Sinaloa? ¿Debe el gobierno apoyar al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Está de acuerdo en construir un Tren Maya? ¿Está de acuerdo en que se haga público el estado de salud física y mental del Presidente de la República? ¿Está de acuerdo en gastar más recursos en el rescate de Pemex que en salud? ¿Está de acuerdo o no en que…?

Ahí están las oportunidades de trabajo que se generan desde el Gobierno federal: distribuidor y gritón de gas… ¿Quién necesita estudiar cuando la apuesta del futuro pasa por la ignorancia?

