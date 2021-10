Algunas ideas para una oposición pragmática

Nuestra oposición está ofuscada por el discurso del presidente López Obrador, cae en el juego de su narrativa una y otra y otra vez. No es para menos, el trauma del 2018 aún no es superado y viven con una sed de aplausos, por lo que terminan extasiados frente al aplauso fácil de sus pares regalándonos un teatro lastimero en donde solo entre ellos, entre opositores, se hablan y se echan porras.

Van unos tips desde una humilde trinchera que mira un país que se cae a pedazos mientras los políticos duermen en sus laureles, igual mis consejos no sirven de nada, pero tampoco parece que sirven sus acciones:

1. Cambien su discurso en positivo, criticar al presidente todo el tiempo es ya es un lugar común, busquen el cómo sí en lugar del cómo responder las mañaneras.

2. Busquen soluciones concretas, apoyen de manera directa a la sociedad porque los discursos confrontativos se convierten en un show barato que no merecemos.

3. "Los jóvenes" no son un discurso de paja ni una minoría, en México la mayoría de personas menores de 40 años no tienen opciones de futuro ni de presente, no hay atisbos de solución al retiro de estas generaciones ni, peor aún, de su seguridad social.

4. Dejen en el archivo de su oratoria los tecnicismos, las palabras domingueras y su arrogancia, la gente no los quiso y no los quiere, entiendan que si ganaron algunas elecciones no fue por ustedes tanto como lo fue por la decepción del populismo.

5. Aprendan a ser empáticos, pónganse en los zapatos de los millones de mexicanos que viven con menos de 7 mil pesos al mes y comiencen a trabajar en cambiar esas realidades sin necesidad de esperar una elección.

6. Enaltezcan al aspiracionista, usen sus millonarios recursos para ofrecer talleres, cursos o conferencias gratuitas al pueblo que quiere más de un par de zapatos y un patrimonio digno, ¡confrontación en positivo!

7. Vale más resolver muchos micro problemas de sus representados que usar la voz en discursos que a pocos importan. Valen más las acciones que las palabras.

8. Piensen más en construir sociedad que en alianzas electorales, la mejor alianza es con la gente.

9. Dejen de avergonzarse de sí mismos, sean auténticos.

10. Entiendan que van a volver a perder muchas veces antes de volver a ganar.

