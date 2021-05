Algunos pronósticos personales para las elecciones

No se acaba, hasta que se acaba"

Probablemente yerre en varios de mis pronósticos, se vale, no tengo una bola de cristal, pero el siguiente ejercicio se trata, simplemente, de un juego de análisis y corazonadas que quiero compartir con usted en el libre ejercicio de la libertad de expresión. Ojalá que pueda ser útil.

Guerrero.- El indómito Guerrero parece que quedará en manos de Félix Salgado Macedonio o de su "juanita", Evelyn Salgado, lejos de la vergüenza e indecencia en lo que ha derivado esa elección, el pueblo bueno y sabio guerrerense parece inclinarse por el "Toro", por candidatos y estrategias tan baratas como sucias, allá ellos. Sin embargo, eso sí, la otrora ventaja de más de veinte puntos de Morena sobre su más cercano competidor, Mario Moreno Arcos, del PRI-PRD, se ha reducido significativamente, aun así doña Juanita, perdón, doña Evelyn, tendrá una cómoda ventaja con más de 5 puntos.

Michoacán.- Michoacán puede ser una gran sorpresa, luego de la descalificación por el INE del ex candidato de Morena, Raúl Morón, por omitir sus gastos de precampaña, se siente una división al interior del partido en el estado que ha fortalecido a la oposición encabezada por Carlos Herrera Tello, de la Alianza, colocándolo prácticamente en un empate técnico con Alfredo Bedolla, de Morena-PT. Herrera Tello está muy lejos de ser el delfín de Silvano Aureoles y no tiene empacho en dejarlo claro. El joven empresario, sin partido definido, podría dar una sorpresa y sumar un descalabro importante al oficialismo de Palacio Nacional. Sin embargo, el final de Michoacán apunta a uno que será de fotografía y, por ende, con muchas posibilidades de buscar la nulidad en el Tribunal.

Nayarit.- El estado se decantará por la alternancia con Morena-PT-PVEM, un poco tal vez por castigo al gobernador Antonio Echevarría y otro poco por querer experimentar un gobierno 4T de la mano del septuagenario Miguel Ángel Navarro, soldado fiel del presidente López Obrador. Nayarit será un día de campo para Morena, con una ventaja de más de dos dígitos frente a la pequeña oposición.

Nuevo León.- Por mucho, la elección más divertida y reñida de todas: el drama de Clara Luz Flores y su affaire con NXIVM que la tumbó a un ya lejano cuarto lugar cuando, al principio, tenía todo para ganar, el voto que huyó de Morena hacia Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y que no pudo captar Adrián de la Garza del PRI-PRD, el berrinche de los panistas por no integrarse en la alianza opositora, etc, etc, etc... Ha sido una campaña muy intensa y que, todo parece, dará el triunfo a Movimiento Ciudadano catapultando al partido como la opción más fresca y viable en la oposición nacional. Nuevo León deja claro el peso de las redes sociales en las próximas campañas políticas y la necesidad de "frescura", aunque esta raye en la estupidez y en la frivolidad. Sin embargo, el fantasma de la intervención de la FGR en la elección, por capricho y pataleta de Palacio Nacional, sigue más que vigente, ¿se atreverán a meter a la cárcel a los punteros?

De colofón

No le gusta que le digan Magistrado Billetes, exige respeto por decreto. Tampoco le gustan las sorpresas, por eso exigió a sus compañeros magistrados hacerle saber el sentido de su voto antes de discutir los temas en el pleno del tribunal. No le va a gustar la rebelión. No le va a gustar que no le hagan caso. No le va a gustar quedarse solo.

