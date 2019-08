*** ALTA CALIFICACIÓN

La agencia calificadora Fitch Ratings subió la calificación de Guanajuato al pasar de “AA+” a “AAA” con una perspectiva estable. Eso significa la más alta nota que puede obtener una entidad federativa.

*** FINANZAS SÓLIDAS

Eso se da por factores como alta liquidez, bajo endeudamiento, desempeño fiscal sólido, ingresos propios en crecimiento y pasivos bajos, como las pensiones que se encuentran cubiertas hasta 2048.

*** DEUDA A LA VISTA

A Diego Rodríguez la noticia le cae como anillo al dedo para soportar la solicitud de endeudamiento por 5 mil millones de pesos para financiar infraestructura, que está por presentar al Congreso del Estado.

***RELEVO EN LA FERIA

El Patronato de la Feria Estatal de León aprobó ayer el relevo en la Dirección General. Se va Fabián Obregón Torres (quien hizo mancuerna con Gabriel Pérez como Presidente) y llega Rogelio Martínez Caballero, una persona de la total confianza del nuevo capitán, Juan Carlos Muñoz Márquez.

*EL DIRECTOR

Rogelio es originario de la Ciudad de México, con 20 años de experiencia en el ámbito cultural y turístico. Fue Director de Museografía y Operaciones en el arranque del Parque Guanajuato Bicentenario, de Silao, proyecto cuyo fideicomiso de creación encabezó Juan Carlos en el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez. Después fue Director de Productos Turísticos en la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

*SU FORMACIÓN

Tiene 43 años. Es Licenciado en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco, tiene una especialización en Museografía y Curaduría por el Museo de San Carlos, campo en el que se desempeñó por más de 10 años. Y ha sido asesor de varios gobiernos en temas turísticos, recientemente con el Instituto Guatemalteco de Turismo en el desarrollo del Plan Nacional de Turismo.

*DIVERSIÓN TODO EL AÑO

Fabián se va en buenos términos pero quieren un perfil diferente para nuevos tiempos, dicen. Falta conocer el nuevo plan para la Feria; lo que sí se sabe es que pretenden transformar un evento de 25 días a un polígono integrado (Poliforum, Explora, Forum, Estadio León) que tenga vida durante todo el año.

***MEJORA REGULATORIA

En comisiones unidas de Gobierno y Economía del Ayuntamiento se aprobó ayer un nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria en León. Un descuido que peca de soberbia puesto que un día antes en comisiones aprobaron el documento del I Informe de Gobierno que ya incluía la creación de esa nueva normativa.

*AGARRÓN

En la discusión hubo agarrón entre la oposición y el PAN. La priísta Vanessa Montes de Oca pedía asegurar un espacio en el Consejo de Mejora Regulatoria para un representante de la oposición. Para el síndico Christian Cruz y el regidor Chava Sánchez dijeron que eso politizaba un órgano que debe ser ciudadano.

*DIMES Y DIRETES

El debate siguió en las redes sociales cuando el secretario de Elecciones del PRI Estatal, Pepe Pedroza, cuestionó que por no “politizar” sólo haya panistas y el hashtag #NoEsUnaMonarquía. Christian le reviró que no traía contexto, que iba en contra de que sea un espacio sólo por ser oposición cuando el tema es respeto a la toma de decisiones de los ciudadanos. Pepe llamó a no temer a las voces distintas.

*CONSEJO CIUDADANO

El reglamento aprobado dice que el Consejo se integrará por: siete ciudadanos (de donde saldrá el Presidente del mismo); un representante del Ayuntamiento, que será el Presidente de la Comisión de Economía (hoy es Chava Sánchez, regidor del PAN), y un funcionario de la Dirección de Economía. La propuesta de Vanessa fue apoyada por Gabriel Durán (Morena) y Fernanda Rentería (Verde), pero no les alcanzó.

*TODO PARA ACÁ

Lo que sí es que hoy todas las comisiones del Ayuntamiento están encabezadas por los panistas, quienes, sin bien ganaron con un gran margen la elección pasada, no deja de parecer un “agandalle”. Y en los Consejos no es el primero en que la oposición es borrada, pues tampoco los invitaron al de la Feria.