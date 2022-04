Alta tensión

Reforma eléctrica en vilo

No hay plazo que no se cumpla. Hoy se vota la reforma eléctrica en San Lázaro en medio de acusaciones mutuas.

Ya veremos qué cambió del martes a hoy que se pospuso la sesión de la Cámara de Diputados. En Guanajuato los 18 legisladores federales no se mueven: los 15 del PAN y una del PRI van firmes en contra de la reforma, y los dos morenistas por el sí.

El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato: Jorge Espadas reiteró este sábado que están listos: “Sepultaremos la #LeyBartlett. Votamos por México, por un medio ambiente sano, por energías limpias y económicas. Las amenazas de Morena no nos amedrentan. Ahí nos vemos”, escribió en sus redes.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, señaló que el PRIANRD quiere confundir pues la reforma se discutirá con los 12 puntos que propusieron. “¿Va por México o Va por Iberdrola?, lanzó. El panista leonés Espadas Galván le reviró que hay varias formas de contestar: “1. Para qué lloran si aún no les pegamos. 2. Ahora escríbelo sin llorar. Respondemos a México, ustedes a su mesías. No pasará”.

Los morenistas lanzaron una campaña de “concientización”, le llaman ellos, en la que piden a militantes y simpatizantes de la 4T que exijan a los diputados del PAN y PRI que voten a favor “por el bien de la Nación”, exponen.

En Guanajuato, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, en un video llamó a los diputados del PAN y del PRI a que voten a favor. “¿Qué más quiere la oposición para no secundar esta iniciativa si ya se incluyeron nueve de sus doce puntos y los otros tres no se puede porque ya quedaron salvados con la declaratoria de constitucionalidad (de la Ley Eléctrica) que dio la Corte hace unos días?”, dijo.

“Veamos por el interés de la nación y no de las empresas privadas… Primero está el pueblo, no sean traidores a la patria”, expresó para luego mostrar una por una las fotografías de los diputados del PAN y la del PRI y pedirles cambiar su postura.

De paso retó al dirigente estatal del PAN, Lalo López Mares, y diputados, a debatir.

Le respondió el diputado federal leonés Fernando Torres Graciano, integrante de la Comisión de Energía. Le aclaró primero que él es diputado del PAN no del PRIAN como se refiere el morenista: “Cuando quieras debatimos, espero te prepares técnica y jurídicamente porque no me interesan debates tontos con tontos”.

A los dimes y diretes se subió uno de los dos legisladores que tiene Morena, Emmanuel Reyes, quien se apuntó para el debate. Fernando le respondió que no es que quiera, ambos tienen que estar en el debate que es este domingo.

Ernesto insistió que ayer estaría en León por la tarde. Se quedó con las ganas.

La plurinominal priista que el CEN de ese partido dijo que representa a Guanajuato, Sofía Carvajal, aseguró que ella ni la bancada se van a doblar.

Diego, no se pone guantes

El gobernador Diego Sinhue desde hace tiempo fijó su postura al señalar que se ponen en riesgo inversiones de proyectos de energías limpias en Guanajuato.

Eso sí, ha evitado la confrontación en días recientes y, cuando en la conferencia de prensa en León de la Asociación de Gobernadores (a) del PAN se les preguntó sobre el tema, no respondió.

Diego viaja esta semana a Washington, EUA, para reunirse con representantes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y estrechar lazos de cooperación en la estrategia para enfrentar el tráfico de armas. Y a su regreso afinará su IV Informe confirmado para el 4 de mayo en Guanajuato capital.

En el gremio empresarial Concamin Bajío y Coparmex León dicen no a la reforma con el argumento de que se frena la competencia y eso afectaría la competitividad.

Pero bueno, en el México de hoy así son las cosas, dos visiones de país opuestas, donde el diálogo es imposible, si no estás conmigo estás contra mí.

El lunes, si la reforma se aprueba, los morenistas presumirán una soberanía eléctrica que de nada nos servirá sin energía limpia, suficiente y barata. Y, si la reforma no pasa, todo seguirá igual, la 4T acusando de la crisis a la oposición.



GM y sindicato, contrato atorado

Dos meses y medio después de que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, conocida como “SINTTIA”, arrebató a la CTM la representación sindical con el 76.5% de los votos, se creería que a este fecha ya habría un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.

Sin embargo, las negociaciones entre General Motors de México en su planta Silao y SINTTIA siguen hoy sin un acuerdo satisfactorio para la empresa y trabajadores.

Todo empezó en agosto del 2021 que los trabajadores rechazaron el anterior contrato colectivo de trabajo, que durante 27 años que tiene la planta fue negociado por el sindicato Miguel Trujillo, de la Confederación de Trabajadores de México.

Lo que siguió bajo los mecanismos laborales del T-MEC, fue la elección sindical del 3 de febrero en la que SINTTIA apabulló a tres sindicatos cetemistas con los que compitió, obteniendo así la constancia de representatividad y el derecho a negociar con la empresa la firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.

Sindicatos de trabajadores en Estados Unidos y en Canadá celebraron el triunfo de SINTTIA. Se espera que sea el inicio de una nueva etapa para la vida sindical en México, una en la que ahora sí los trabajadores cuentan, pero no será sencillo.

Alejandra Morales Reynoso, secretaria general de SINTTIA, afirma que los directivos de GM no han aceptado dar continuidad al tema del CCT bajo el argumento de que no se ha dado un acuerdo total en las cláusulas administrativas.

Añadió que, durante las negociaciones la representación de GM ha utilizado distintas estrategias para aplazar la entrega de su contrapropuesta económica, así como exigir que las cosas se realicen bajos sus tiempos y reglas. Por esta razón, las y los miembros de SINTTIA exhortan a la empresa a dejar de retrasar las negociaciones y continuarlas cuando presenten su propuesta económica.

Desde el viernes 25 de marzo que se hizo la primera entrega por escrito de la propuesta de CCT, los representantes de GM han mostrado desinterés, acusan.

Derivado del proceso legal de solicitud de firma del CCT se mantuvo una conciliación el día 6 de abril en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), lo que generó que la empresa fuera obligada a responder a la solicitud.

No obstante en el documento entregado ante las autoridades laborales, GM no respondió al pliego petitorio, al contrario, cuestionó la representatividad del SINTTIA.

Audiencia este martes

La exigencia sindical es clara: mejor salario y condiciones laborales.

Piden una oferta seria, que responda a la evolución de la empresa, de la industria automotriz y de la economía nacional.

En las propuestas administrativas se busca la implementación de la bilateralidad, es decir, que ya no sea solo la empresa la que fije las condiciones, sino que también intervenga la representación de los trabajadores.

Trato digno para las y los empleados en el puesto de trabajo. La creación de comisiones mixtas que ayuden a la mejor implementación de los procesos, así como la vigilancia de las sanciones hacia los trabajadores para otorgarles voz.

Mejores condiciones en la administración de los servicios de transporte de personal, comedor y enfermería; la revisión de la jornada de trabajo; límites a la flexibilidad con que la empresa mueve turnos y funciones a su personal.

Finalmente, la mejora de criterios de promoción y ascenso, reconociendo transparentemente la capacidad y antigüedad de las y los empleados.

Ahora bien, en lo económico, el SINTTIA pide un incremento salarial superior a la inflación de 2021 y, al menos la mitad de la inflación esperada para 2022, asimismo se propone una recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años. Así como bonos económicos de productividad, por puntualidad y asistencia, y reconocimiento a la antigüedad por cada cinco años cumplidos.

Por último, mejoras en vacaciones, aguinaldo y vales de despensa, entre otros más.

La respuesta de General Motors por medio de un comunicado oficial, fue que el jueves 7 de abril se reiniciaron las negociaciones del CCT, después de 3 días de receso solicitado por SINTTIA.

“Durante ayer (7 de abril) tuvimos avances significativos en el clausulado del Contrato con el objetivo de alcanzar un acuerdo colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras sindicalizados”, dicen.

Se informó que la negociación continuaría el día viernes 8 de abril, sin embargo, los representantes del SINTTIA no se presentaron a la reunión.

“Reafirmamos la voluntad de General Motors por mantener una total apertura en esta negociación y lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes a la brevedad”.

Hasta el momento, más de 6 mil empleados de la planta en Silao se mantienen a la expectativa, con la esperanza de ver pronto la mejora de sus contratos laborales.

El sindicato espera un nuevo ofrecimiento en la primera audiencia ante el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, en CDXM, programada para este martes 19 de abril. Ahí se retomarán las negociaciones en espera de un buen arreglo. Ojalá sea así…

Negocios freseros en apuros

Un golpe a la economía de comerciantes freseros se dio desde el fin de semana pasado, primero con la ley seca, según para cuidar la consulta de revocación de mandato, y otra con el cierre de comercios en el estadio Sergio León Chávez.

La ley seca afectó a los agremiados a la Canirac Irapuato, que aunque solicitaron al Ayuntamiento de Irapuato pensar dos veces antes de aprobar la medida (que estaba en sus manos), no tuvieron una respuesta afirmativa.

Los socios de la Canirac aseguran que las pérdidas por no poder vender bebidas con alcohol rondaron en los 2.5 millones de pesos, solo para ellos, sin contar lo de otros establecimientos, restaurantes no afiliados, bares, cantinas y expendios.

Otro segundo golpe fue para los comercios del estadio de futbol Sergio León Chávez, que al no contar con los permisos de uso de suelo fueron suspendidos.

A ellos se les juntó no poder vender desde el viernes por la tarde -con pérdidas aproximadas de 400 mil pesos solo ese día-, la ley seca que aplicaba desde el sábado en la noche y el cierre de dependencias por el periodo vacacional de Semana Santa, que no les permitió acercarse a tramitar el permiso.

Y es que si los 10 comercios suspendidos no contaban con el permiso de uso de suelo, un día antes pasaron a decirles que necesitaban iniciar el proceso para obtenerlo y algunos, la mayoría, sí fueron a Desarrollo Territorial.

Pero, cuando apenas estaban iniciando el trámite, les cayó el operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin darles chance de ponerse en regla.

Los propietarios de los negocios no dudaron en externar su preocupación y enojo, pues la economía aún no se recupera.

Los locatarios dicen estar dispuestos a regularizarse, incluso tienen proyectos para trabajar en conjunto con las autoridades; ya fueron a buscar a la alcaldesa Lorena Alfaro García y esperan una respuesta.





Tradiciones y destapes

Luego de dos años de no celebrarse los viacrucis en la capital, este viernes regresó la tradición. Un viernes antes se celebró el Día de las Flores, evento encabezado por el gobernador del estado Diego Sinhue.

Lo que faltó fue el tradicional desayuno de políticos con sus familias en el Jardín de la Unión.

Este evento fue suspendido por el alcalde panista Alejandro Navarro desde su primera administración, dicen que pensando en la reelección y para que nadie le hiciera sombra. Aun cuando el que pagaba era el Gobierno del estado.

En fin se dice que una vez que Alejandro Navarro no se puede reelegir para una tercera elección, se espera que en cualquier momento salgan al balcón los contendientes para el siguiente periodo: el regidor Carlos Alejandro Chávez Valdez por un lado, mientras que por el lado de la mujeres sería la actual primera dama, Samantha Smith Gutiérrez, esposa Alejandro.