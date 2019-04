***ALTO IMPACTO

El organismo Semáforo Delictivo toma nota de la violencia y reporta que en delitos de alto impacto este primer trimestre Guanajuato está sólo por debajo de Morelos, Tabasco, Quintana Roo y Colima.

***NARCOMENUDEO

Además del homicidio otro delito que nos deja mal parados es narcomenudeo, en la tasa por cada 100 mil habitantes somos sexto, detrás de Coahuila, Colima, Baja California, Chihuahua y Aguascalientes.

***EL SEMÁFORO

También en rojo lesiones dolosas (segundo), robo a negocio (octavo) y la violencia familiar (lugar 15). En amarillo estamos en robo a casa y violación; y verde secuestro, feminicidio y el robo de vehículo.

***VIOLENCIA Y CULPAS

Los políticos de todos los colores son buenos para combatir la inseguridad intercambiando culpas. Ayer dimos cuenta de eso en el Senado de la República donde los guanajuatenses tomaron parte del alegato.

*PAN POR VERACRUZ

La bancada panista en el Senado convocó a una conferencia de prensa para despotricar contra el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal (de Morena) por las condiciones de violencia en Veracruz. Se refirieron a la masacre del Viernes Santo en Minatitlán que dejó como saldo 14 muertos, entre ellos un niño de 1 años de edad, lamentaron el silencio de las autoridades y que de todo se culpe al pasado.

*ASUSTADOS

El posicionamiento lo hicieron los senadores azules por Veracruz y el coordinador, Mauricio Kuri. Ahí estuvo presente el vicecoordinador, el guanajuatense Erandi Bermúdez. Los panistas lamentaron que Veracruz, el primer trimestre del año sea número uno en feminicidios y las 420 víctimas de homicidio.

*¿Y DE GUANAJUATO?

Qué bueno la preocupación panista por la triste realidad de Veracruz, aunque no han hablado en ese tono para pedir cuentas a la Federación y el Estado sobre el primer lugar en víctimas de homicidio doloso que tiene Guanajuato (947 primer trimestre) y no citaron otra masacre, la de Salamanca el 9 de marzo en un bar, que dejó 15 muertos, algunos que sólo tuvieron la mala fortuna de estar a esa hora.

*REVIRA ANTARES

Ya en plena sesión en el Senado desde su curul la senadora leonesa por Morena, Antares Vázquez, les respondió a los panistas que es lamentable la situación de seguridad en todo el país y que pierdan la vida como sucedió en Minatitlán y en Salamanca. Les pidió a sus compañeros ponerse a trabajar.

*30 AÑOS DE PAN

Y lanzó el dardo: “La inseguridad no nació el 1 de diciembre, las condiciones que le dan origen no nacieron el 1 de diciembre, tienen muchos años. Yo vivo en Guanajuato, primer lugar en homicidios dolosos y no lo es del 1 de diciembre para acá, tienen casi 30 años gobernando por Acción Nacional”.

*SIN VARITA MÁGICA

Antares señaló que no se puede cambiar de la noche a la mañana la realidad, que la Guardia Nacional apenas toma forma y los censos de bienestar se están terminando: “Sugiero que cambiemos ya la retórica que se dedica a polarizar a la sociedad y hacer creer que las cosas se dan como varita mágica”.

*ERANDI RESPONDE

El panista Erandi Bermúdez demandó al Presidente dejar de culpar al pasado y que se reconozcan las responsabilidades de los tres niveles de gobierno. Aseguró que el PAN no le regatea el apoyo al Presidente de la República para enfrentar la violencia, como fue al aprobar la Guardia Nacional y la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio.

*DIEGO NO CULPA

El penjamense remató: “Tenemos problemas graves de inseguridad, y siempre se dijo que eran resultado del robo de combustible, pero nunca el Gobernador de Guanajuato ha culpado al Presidente, es más, en los últimos días han trabajado coordinadamente para poder combatir esto que nos duele”. Panistas y morenistas se entretienen en los dimes y diretes mientras que la violencia no tiene freno.