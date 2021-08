Debo agradecer a Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP, haberme hecho consciente de que el 9 de agosto fue el día mundial del amante de los libros. No, no es el día del libro, que se celebra el 23 de abril y es el que yo conocía, sino de los enamorados de los libros, de quienes leen por simple placer.

Un mal encabezado periodístico, según el cual Arriaga declaró "Leer por goce, acto de consumo capitalista", basado en un texto que leyó en una conferencia en una escuela normal, llevó a un debate relevante sobre el objetivo de la lectura, el cual se ha convertido ahora en farsa con la destitución de Jorge F. Hernández como ministro para asuntos culturales de la embajada de México en España.

Lo que dijo Arriaga, según el texto que él mismo dio a conocer, fue: "Es evidente la insistencia de este sistema de consumo por encasillar a la lectura como un acto o una acción infantil y a sobrevalorar su carácter estético. Los mecanismos del mercado y la comunicación nos han obligado a una inactividad, pero no a una reflexión. No se trata de leer por leer, sino asumiendo que el acto de lectura es un compromiso. En la medida que se asume este ejercicio como algo que fomenta las relaciones sociales y en donde no se trata de un acto individualista de goce, sino un análisis profundo sobre las diferencias y semejanzas con los demás y el entorno que rodea a las comunidades, se estará forjando a sujetos críticos que busquen la emancipación de los pueblos".

Entiendo que los textos de Arriaga no generen "un acto individualista de goce". Son bastante pesados. Sin embargo, su idea de que no se debe "leer por leer", sino promover que la lectura genere "a sujetos críticos que busquen la emancipación de los pueblos", no es nueva. Los regímenes autoritarios han sostenido siempre que los libros y las artes deben ser solo instrumentos para construir la sociedad ideal. Hitler ordenó la quema de libros que no reflejaran su visión milenarista, mientras que Stalin impulsó el realismo socialista. Mao Zedong, en su revolución cultural, buscó acabar con todo vestigio de expresión que no impulsara la construcción del comunismo.

En México no hemos llegado a esos extremos, pero eso no quiere decir que cuestionar a los ideólogos del régimen no tenga consecuencias. Jorge F. Hernández bromeó en un artículo: "Por supuesto que se puede leer bajo la muy ideologizada militancia del errado o confundido bibliotecario improvisado que acaba de clamar algo en torno al consumismo capitalista como afán opuesto a quienes creen que leyendo reviven Playa Girón o las heridas de Camboya, cuando en realidad su tufillo más bien apesta a Pol Pot.". Este comentario le costó el puesto al autor, pese a las afirmaciones del comisario cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez, que un comentario misógino en privado fue la verdadera razón.

Yo, por mi parte, me confieso amante de los libros. Me gusta leer ensayos y crónicas, de esos que ayudan a transformar la sociedad, aunque en sentido opuesto al que pretende Arriaga, pero me entusiasma también leer por puro goce. La semana pasada devoré, sin sentimiento de culpa alguno, el Club Dumas de Arturo Pérez-Reverte. Lo curioso es que el propio Arriaga también sufre desvíos como el mío. El mismo 9 de agosto recordó en su cuenta de Twitter el aniversario luctuoso de Herman Hesse, quien con El lobo estepario y Demián ofreció una sólida defensa literaria del individualismo.

El Tribunal

Fue muy afortunada la intervención del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para lograr un acuerdo entre los magistrados del Tribunal Electoral. Lo curioso es que el presidente López Obrador siguió insistiendo ayer que todos los magistrados electorales deben irse, lo cual aseguraría una crisis constitucional.

