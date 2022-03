¡Ándale! Recién salido del horno o, mejor dicho de la imprenta, ha comenzado a circular el libro de Javier Jiménez Espriú, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes. La obra se llama "La cancelación" y supuestamente se trata sobre qué hubo detrás de la desastrosa decisión de frenar el NAIM. Si bien el ex funcionario señala que el proyecto del aeropuerto tenía fallas estructurales desde su inicio, llama la atención que en la portada lo califica como "el pecado original de AMLO". Habrá que leerlo para saber si es un ¡yo acuso! o un... ¡yo me justifico!

*

¿Negociar o criticar? Los agremiados de la Coparmex se encuentran ante ese dilema, en lo que se refiere a la relación del organismo empresarial con el Gobierno federal.

Al interior hay dos visiones. Por un lado están los que exigen que la Coparmex tenga una posición más crítica y una voz más alta ante las pifias de la 4T. Por el otro lado están los que prefieren impulsar más el diálogo y el acuerdo con el Gobierno morenista. Este grupo lo encabeza el actual dirigente del colectivo patronal, José Medina Mora.

Para unos, con la opción del dialoguismo se pierde el papel de contrapeso ante el poder. Para los otros, sin embargo, está claro que la confrontación no les ha dado resultado y, además, les puede cerrar las puertas tanto de Palacio Nacional como de los diferentes despachos del gabinete. La prueba de fuego para esta pugna de visiones será el debate de la contrarreforma eléctrica. Hagan sus apuestas.

*

Es curioso: el Presidente insiste todos los días que son tiempos de definiciones y no de medias tintas. Sin embargo, para el Mandatario todos deben de fijar postura... ¡excepto él mismo! Cuando se trata de un tema que le incomoda, Andrés Manuel López Obrador se va, se va, se va... ¡se fue por la tangente!

Ahí está, por ejemplo, lo difícil que le resulta condenar, de viva voz, a la Rusia de Vladimir Putin por su criminal ofensiva contra Ucrania. La claridad que ha tenido México en la ONU nomás no se ha visto en la conferencia mañanera. Pareciera que le resulta imposible al Presidente decir cuatro sencillas palabras: "Condeno la invasión rusa". Nomás no se le da.

Pero ahora hay un elemento nuevo en la agenda, que seguramente pondrá en aprietos al Mandatario. Un grupo de legisladores ucranianos formalmente le pidió a México enviar armamento y equipo para la defensa de su país. La carta le fue entregada a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.

Mientras el mundo se moviliza para apoyar la resistencia ucraniana, todo indica que López Obrador terminará por esconder la cabeza y, si acaso, a Volodymyr Zelensky sólo le enviará abrazos, pero no los balazos que necesita para defender su país.