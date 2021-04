Andrew Yang no ha hecho las matemáticas

¿Andrew Yang, el actual favorito, se convertirá en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York? Si gana, ¿sería bueno en el trabajo? No tengo ni idea, aunque soy escéptico sobre esto último.

Supongo que la alcaldía necesita un luchador político eficaz, no un intelectual, y Yang, que nunca ha ocupado un cargo, debe su prominencia en gran parte a su reputación como líder intelectual, alguien con grandes ideas sobre economía y política.

Lo que sí sé es que las grandes ideas de Yang están demostrablemente equivocadas. ¿No debería ser motivo de preocupación?

El reclamo de fama de Yang es su argumento de que nos enfrentamos a crisis sociales y económicas porque la rápida automatización está destruyendo buenos empleos y que la solución es el ingreso básico universal: un cheque mensual de $1,000 para cada adulto estadounidense. Muchas personas encuentran convincente ese argumento, y uno puede imaginar un mundo en el que tanto el diagnóstico de Yang como su prescripción serían correctos.

Pero ese no es el mundo en el que vivimos ahora, y hay pocos indicios de que ese sea el lugar al que nos dirigiremos pronto.

Hagamos una verificación de hechos: ¿estamos realmente experimentando una automatización rápida, es decir, una reducción rápida en la cantidad de trabajadores que se necesitan para producir una cantidad determinada de cosas? Eso implicaría un rápido aumento en la cantidad de cosas producidas por cada trabajador aún empleado, es decir, un rápido aumento de la productividad.

Pero eso no es lo que estamos viendo. De hecho, el artículo principal de la edición actual de Monthly Labor Review , publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, es un intento de comprender la desaceleración de la productividad, el crecimiento históricamente bajo de la productividad desde 2005. Esta desaceleración ha sido especialmente pronunciada en la industria manufacturera. , que apenas ha experimentado un aumento de la productividad durante la última década.

Hice puntos similares en 2019, provocando una respuesta furiosa de Yang, quien condenó las "estadísticas incompletas" y declaró que "he hecho los cálculos". Pero si había hecho los cálculos, no los compartió con el resto de nosotros; todo lo que ofreció fueron anécdotas. Sí, en un momento dado siempre hay algunos trabajadores desplazados por la tecnología. La pregunta es si esto está sucediendo más rápido ahora que en el pasado. Los números dicen que no lo es.

Por si sirve de algo, supongo que Yang comenzó a predicar los peligros de la automatización sin siquiera haber examinado los datos económicos; era una historia demasiado buena para comprobar.

Pero incluso si no creemos que Yang tenga razón sobre el problema, ¿qué pasa con su solución? ¿Es una buena idea su propuesta de renta básica universal?

No, no lo es. Es demasiado caro para ser sostenible sin un aumento de impuestos muy grande e inadecuado para los estadounidenses que realmente necesitan ayuda. Hice las matemáticas.

Primero, realmente estaríamos hablando de mucho dinero. El Plan de Rescate Estadounidense promulgado recientemente les dio a la mayoría de los adultos un pago único de $1,400, a un costo de $411 mil millones . Estos pagos tienen cierto sentido dados los efectos económicos persistentes de la pandemia, aunque otros componentes del plan, especialmente los beneficios de desempleo mejorados, están desempeñando un papel más crucial para limitar la miseria financiera.

Pero la propuesta de Yang de pagar $12,000 al año costaría más de ocho veces más cada año, más de $3 billones al año, a perpetuidad. Incluso si no está muy preocupado por la deuda o el sobrecalentamiento inflacionario en este momento (que no lo estoy), debe pensar que un gasto sostenido a ese ritmo causaría problemas y entraría en conflicto con otras prioridades, desde la infraestructura hasta el cuidado infantil.

Sin embargo, estos pagos también serían extremadamente inadecuados para los estadounidenses que realmente perdieron sus trabajos, ya sea por la automatización o por otra cosa. El trabajador medio de tiempo completo en los Estados Unidos gana actualmente alrededor de $1,000 por semana .

La cuestión es que, al menos por ahora, la mejor forma de proporcionar una red de seguridad adecuada es condicionar la ayuda. Podemos y debemos proporcionar una generosa ayuda a los desempleados; podemos y debemos brindar ayuda a las familias con niños. Pero enviar cheques a todos, todos los meses, está demasiado mal enfocado en los problemas reales.

Ahora, uno puede imaginar un mundo en el que el yangismo estaría en lo cierto. Si los robots realmente estuvieran tomando todos los buenos trabajos e induciendo un gran cambio de ingresos del trabajo al capital, podría tener sentido ofrecer grandes pagos universales, financiados con grandes impuestos nuevos sobre la riqueza y los ingresos del capital. Pero actualmente no estamos en ese mundo.

Entonces, ¿de dónde viene todo este bombo sobre robots y otras formas de automatización? Parte de la respuesta es que suena sofisticado y con visión de futuro, especialmente si eres un técnico. Pero también es, como sostuve en ese artículo de 2019, una forma de escapismo centrista.

La verdadera historia de la desigualdad y el estancamiento salarial en Estados Unidos tiene mucho que ver con el declive de los sindicatos y la pérdida de poder de negociación de los trabajadores; pero algunos comentaristas se sienten incómodos al hablar de relaciones de poder y prefieren culpar a la tecnología.

Se podría argumentar que nada de esto es particularmente relevante para dirigir la ciudad de Nueva York y, en un sentido directo, eso es claramente correcto. Pero si Yang se convierte en alcalde, será porque los votantes tienen la vaga sensación de que es un hombre con conocimientos profundos que proponen políticas progresistas inteligentes. Desafortunadamente, ese no es quien es.

@PaulKrugman